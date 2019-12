Show de Bola e Vira Copos largam na frente nos jogos de ida das quartas de final

Apenas os finalistas da edição 2018 (Show de Bola e Vira Copos) largaram na frente na disputa pelas vagas nas semifinais do grupo de elite do Atalaiense Futebol 2019, competição organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

Na rodada de ida das quartas de final, neste domingo (24), outros dois jogos terminaram empatados. Todas as partidas foram disputadas no Estádio Municipal Luiz de Albuquerque Pontes (O Luizão).

No primeiro confronto, às 8 horas, Deus É Fiel e Guarani terminaram empatados em 1 a 1, com José Walber marcando para o Deus É Fiel e João Paulo para o Guarani.

Ainda pela manhã, às 10 horas, muito equilíbrio entre Grêmio e 3º Tempo Girador, terminou num empate em 0 a 0.

No terceiro jogo do dia, às 14 horas, o Show de Bola deu “show” em campo e venceu com folgas o Vila Nova pelo placar de 4 a 1, praticamente carimbando a sua vaga para a próxima fase. O artilheiro Hygor Felipe marcou os quatro gols do Show de Bola, com Kristhian descontando para o Vila Nova.

Quem também venceu e bem foi o Vira Copos, atual campeão do futebol atalaiense. Com gols de José Everson, Edvanio Correia e Jeanderson, a equipe do vira Copos derrotou o Swingueira por 3 a 1. Cícero Vieira descontou para o Swingueira.

Edvanio Correia (Vira Copos) e Hygor Felipe, ambos com 4 gols, disputam a artilharia da competição, até este momento.

Os jogos de volta acontecem neste próximo domingo, dia 1 de dezembro. Confira os horários das partidas que serão realizadas no Estádio O Luizão:

Vila Nova x Show de Bolas – 8 horas

Swingueira x Vira Copos – 10 horas

Deus É Fiel x Guarani – 13h 40m

Grêmio x 3º Tempo Girador – 15h 20m