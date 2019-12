Atalaia vai participar do evento Cidades e Gestores promovido pela AMA e CNM

Do dia 12 a 15 de dezembro, no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió, a cidade de Atalaia estará representada no Cidades e Gestores – Congresso e Expo, evento organizado pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), em parceria com Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com o tema: “Gestão Pública de Resultados: Inovação, Eficiência e Transparência”. A entrada é franca.

O Congresso contará com nomes nacionalmente consagrados e abordando temas atuais e relevantes para a gestão pública, proporcionando a interação de entes públicos, gestores, servidores e empresas afins, fomentando a troca de experiências e buscando soluções, ao tempo em que premiará políticas públicas que já se mostraram eficazes.

Já na Expo, um espaço inovador para construção da identidade das regiões. Os estandes do município de Atalaia será uma grande oportunidade para comercializar os produtos dos artesãos locais e apresentar a culinária típica do município. Também serão realizadas apresentações culturais.