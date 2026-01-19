22°C 31°C
Câmara Municipal de Atalaia
Semana Busca Ativa Escolar começou nesta segunda-feira (19) em Atalaia com Dia D das Matrículas

Conta também com ações de conscientização em diferentes pontos do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
19/01/2026 às 21h20
Semana Busca Ativa Escolar começou nesta segunda-feira (19) em Atalaia com Dia D das Matrículas. Foto: Assessoria

Começou nesta segunda-feira (19) a Semana Busca Ativa Escolar, uma mobilização da Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, voltada à garantia do direito à educação e ao fortalecimento do vínculo entre escola, família e comunidade.

Com o tema “Educação que cuida de cada estudante”, a iniciativa tem como foco identificar crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de evasão, além de reforçar a importância da matrícula e da permanência dos alunos na rede municipal. Ao longo da semana, equipes da educação realizam ações em creches, escolas e espaços públicos do município, envolvendo diretamente a comunidade.

Como parte da programação da Busca Ativa, segunda (19) e terça-feira (20) serão dedicadas ao Dia D das Matrículas, com atendimento pela manhã e à tarde, em todas as creches e escolas da rede municipal. A ação busca facilitar o acesso das famílias e garantir a vaga dos estudantes.

Para a prefeita Ceci, a Busca Ativa Escolar é uma ação de cuidado com o presente e o futuro das crianças e adolescentes. “Lugar de criança é na escola. A Busca Ativa é uma ação de cuidado, de responsabilidade e de compromisso com cada estudante. Quando garantimos o acesso à educação, protegemos, acolhemos e transformamos vidas”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou a importância da participação das famílias. “A presença dos pais e responsáveis é fundamental. Essa mobilização garante que nenhuma criança fique fora da escola e fortalece a permanência dos alunos, com acolhimento e acompanhamento desde o início do ano letivo”, afirmou.

A gestão municipal convida a população a participar das ações da Semana Busca Ativa Escolar e a fortalecer uma educação mais inclusiva, presente e transformadora em Atalaia.

