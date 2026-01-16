Matrículas da rede municipal de Atalaia são prorrogadas até 4 de fevereiro

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogou o prazo de matrículas e renovações de matrícula da Rede Municipal de Ensino até o dia 4 de fevereiro, garantindo mais tempo para que pais e responsáveis assegurem a vaga dos estudantes para o ano letivo de 2026.

A atualização cadastral é fundamental para garantir a permanência dos alunos, além de permitir um planejamento adequado do próximo ano escolar. Os responsáveis devem procurar a creche ou escola mais próxima para realizar o procedimento.

A prorrogação contempla todas as modalidades atendidas pelo município, abrangendo a Educação Infantil, os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Continua após a publicidade

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, destacou a importância da participação das famílias nesse momento. “A renovação de matrícula é essencial para que possamos planejar o ano letivo com organização, qualidade e cuidado. A participação das famílias garante que cada aluno tenha sua vaga assegurada e contribui para o bom funcionamento da rede”, afirmou.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão com a educação pública do município. “Educação transforma o futuro. Por isso, é fundamental que as famílias aproveitem esse prazo e garantam a vaga de seus filhos. Seguimos trabalhando para fortalecer nossa rede de ensino e cuidar do futuro de Atalaia”, destacou.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que a matrícula seja realizada dentro do prazo prorrogado, evitando transtornos e garantindo o melhor planejamento escolar, incluindo organização pedagógica, formação de turmas e transporte.

Para mais informações, pais e responsáveis devem procurar diretamente as unidades escolares da rede municipal ou a sede da Secretaria Municipal de Educação.