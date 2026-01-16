22°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Matrículas da rede municipal de Atalaia são prorrogadas até 4 de fevereiro

Prorrogação contempla todas as modalidades de ensino e reforça o compromisso com o acesso à educação.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Foto: Jal Gomes
16/01/2026 às 19h50
Matrículas da rede municipal de Atalaia são prorrogadas até 4 de fevereiro
Matrículas da rede municipal de Atalaia são prorrogadas até 4 de fevereiro. Foto: Jal Gomes

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, prorrogou o prazo de matrículas e renovações de matrícula da Rede Municipal de Ensino até o dia 4 de fevereiro, garantindo mais tempo para que pais e responsáveis assegurem a vaga dos estudantes para o ano letivo de 2026.

A atualização cadastral é fundamental para garantir a permanência dos alunos, além de permitir um planejamento adequado do próximo ano escolar. Os responsáveis devem procurar a creche ou escola mais próxima para realizar o procedimento.

A prorrogação contempla todas as modalidades atendidas pelo município, abrangendo a Educação Infantil, os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, destacou a importância da participação das famílias nesse momento. “A renovação de matrícula é essencial para que possamos planejar o ano letivo com organização, qualidade e cuidado. A participação das famílias garante que cada aluno tenha sua vaga assegurada e contribui para o bom funcionamento da rede”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci reforçou o compromisso da gestão com a educação pública do município. “Educação transforma o futuro. Por isso, é fundamental que as famílias aproveitem esse prazo e garantam a vaga de seus filhos. Seguimos trabalhando para fortalecer nossa rede de ensino e cuidar do futuro de Atalaia”, destacou.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que a matrícula seja realizada dentro do prazo prorrogado, evitando transtornos e garantindo o melhor planejamento escolar, incluindo organização pedagógica, formação de turmas e transporte.

Para mais informações, pais e responsáveis devem procurar diretamente as unidades escolares da rede municipal ou a sede da Secretaria Municipal de Educação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia recebe novos fardamentos escolares para a rede municipal de ensino.
Fardamento Escolar Há 9 horas

Prefeitura de Atalaia recebe novos fardamentos escolares para a rede municipal de ensino

Entrega contempla estudantes de todas as modalidades da rede municipal e reforça a importância da matrícula para garantir o fardamento e o kit escolar.

 Prefeita Ceci acompanha reparos na Escola Antônio Amâncio e reforça preparação para o ano letivo de 2026 em Atalaia. Foto: Ascom/Jal Gomes.
Educação Há 3 dias

Prefeita Ceci acompanha reparos na Escola Antônio Amâncio e reforça preparação para o ano letivo de 2026 em Atalaia

Prefeita destacou a importância do cuidado com os espaços escolares como parte do compromisso com a educação pública.

 Professor lança treinamento gratuito sobre uso de Inteligência Artificial na rotina escolar com foco na BNCC.
Educação Há 4 dias

Professor lança treinamento gratuito sobre uso de Inteligência Artificial na rotina escolar com foco na BNCC

Curso apresenta, de forma prática e acessível, como utilizar a ferramenta Google NotebookLM, baseada em Inteligência Artificial, para otimizar o trabalho docente.

 Prefeitura realiza entrega de óculos para alunos da EJA da Escola Jabes Francisco.
Cuidado Há 3 semanas

Um Novo Olhar: Prefeitura realiza entrega de óculos para alunos da EJA da Escola Jabes Francisco

Ação é voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos da EJA.

 Prefeitura de Atalaia inicia período de renovação de matrículas para toda a Rede Municipal de Ensino.
Educação Há 1 mês

Prefeitura de Atalaia inicia período de renovação de matrículas para toda a Rede Municipal de Ensino

Pais, mães e responsáveis devem procurar a unidade escolar mais próxima para garantir a vaga dos estudantes para 2026.

Atalaia, AL
23°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 31°
24° Sensação
1.03 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h15 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Domingo
32° 21°
Segunda
32° 21°
Terça
32° 22°
Quarta
31° 22°
Quinta
33° 21°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Fardamento Escolar Há 9 horas

Prefeitura de Atalaia recebe novos fardamentos escolares para a rede municipal de ensino
Vacinação Há 10 horas

Vacina contra a bronquiolite já está disponível para gestantes em Atalaia
Educação Há 10 horas

Matrículas da rede municipal de Atalaia são prorrogadas até 4 de fevereiro
28 anos Há 19 horas

Galo do Helhinho mantém tradição de 28 anos e abre oficialmente o Carnaval de Atalaia em 2026
Atalaia 262 anos Há 1 dia

Atalaia celebra 262 anos com três dias de festa e grandes atrações musicais

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6929 (16/01/26)
08
13
14
53
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3589 (16/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
12
15
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias