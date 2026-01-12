Professor lança treinamento gratuito sobre uso de Inteligência Artificial na rotina escolar com foco na BNCC.

No dia 14 de janeiro de 2026, às 20h, professores da Educação Básica de todo o Brasil poderão participar gratuitamente da 2º edição do treinamento “NotebookLM para Professores da Educação Básica: Planejamento, Avaliação e Inclusão com IA alinhada à BNCC”, conduzido pelo educador e especialista em inovação pedagógica, Professor Ricardo Santos.

O curso apresenta, de forma prática e acessível, como utilizar a ferramenta Google NotebookLM, baseada em Inteligência Artificial, para otimizar o trabalho docente em atividades como planejamento de aulas, criação de avaliações, adaptação de materiais para inclusão e organização pedagógica, sempre respeitando a legislações educacionais brasileiras e a Base

Nacional Comum Curricular (BNCC)

Com o avanço das tecnologias educacionais e o aumento das demandas burocráticas na rotina escolar, o uso responsável de IA tem se tornado um aliado importante para professores. O treinamento mostrará como a IA pode reduzir o tempo de preparação de materiais, auxiliar alunos com diferentes necessidades, e fortalecer práticas pedagógicas sem substituir o papel humano do docente, que permanece essencial no processo de aprendizagem.

“Os professores não precisam temer a Inteligência Artificial. Pelo contrário: ela pode devolver ao educador o tempo que hoje é consumido por tarefas repetitivas, permitindo mais dedicação ao aluno, à mediação e à construção de vínculos”, afirma Ricardo Santos.

A iniciativa visa democratizar o acesso a ferramentas tecnológicas simples e gratuitas, especialmente para educadores da rede pública, que muitas vezes enfrentam desafios de infraestrutura e sobrecarga de trabalho. Durante a aula, os participantes também receberão materiais de apoio e prompts pedagógicos para aplicar imediatamente com suas turmas.

SERVIÇO

Treinamento gratuito – NotebookLM para Professores da Educação Básica Tema: Planejamento, Avaliação e Inclusão com IA alinhada à BNCC

Data: 14/01/2026 (quarta-feira)

Horário: 20h – online

Inscrições: http://doity.com.br/eventonotebooklmparaprofessores

Certificação: 2h

Organização: Professor Ricardo Santos

Sobre o ministrante

Ricardo Santos é professor e especialista em educação profissional, empregabilidade e inovação pedagógica. Com experiência no SENAI, Fundação Bradesco e Grau Técnico, atua na formação de adolescentes e adultos, desenvolvendo projetos educacionais e produzindo conteúdos que conectam tecnologia, propósito e impacto social à prática docente.

WhatsApp: 82 9 9625-9059

Instagram: @profricardosantosreal