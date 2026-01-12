Time de Portugal anuncia contratação do atacante Riquelmy

Atleta de 20 anos assinou contrato com o FC Oliveira do Hospital até junho de 2026.

O FC Oliveira do Hospital (FCOH), de Portugal, anunciou na manhã desta segunda-feira (12) a contratação do atacante Riquelmy para a sequência da temporada. O jogador de 20 anos assinou contrato válido até junho de 2026.

Natural do distrito de Ouricuri, Riquelmy estava livre no mercado após rescindir contrato com o Sport Recife. O atacante chega como aposta do clube português para reforçar o setor ofensivo.

Localizado na cidade de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, o FCOH disputa atualmente a Série C do Campeonato Português, competição que equivale à quarta divisão nacional e é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Invicto desde o dia 5 de outubro, o FC Oliveira do Hospital ocupa a quarta colocação da competição, com 25 pontos conquistados em 14 rodadas. A campanha conta com sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

A expectativa é que Riquelmy faça sua estreia já neste sábado (17), no confronto contra a equipe do Peniche.

Além da passagem pelo elenco profissional do Sport Recife, o atacante ouricuriense iniciou sua formação na Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia, e também atuou nas categorias de base do Flamengo, do Internacional e Sport Recife. Pelo clube pernambucano, destacou-se como goleador e conquistou títulos em todas as categorias que disputou.