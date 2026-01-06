20°C 32°C
Conta de água fica mais cara em Atalaia com nova estrutura tarifária

Medida faz parte da transição da estrutura tarifária do antigo SAAE para o modelo que é aplicado pela BRK Ambiental na região Metropolitana de Maceió.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Resolução ARSAL nº 237/2025 – Diário Oficial de Alagoas (06/01/2026)
06/01/2026 às 10h22
Os moradores do município de Atalaia iniciam 2026 com um peso a mais em suas finanças já nas próximas faturas de água. É que a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Alagoas (ARSAL) homologou, na edição desta terça-feira (6) do Diário Oficial do Estado, a transição da estrutura tarifária do antigo SAAE para o modelo que é aplicado pela BRK Ambiental na região Metropolitana de Maceió.

De acordo com a Resolução ARSAL nº 237, a transição é uma exigência técnica do contrato de concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental, concessionário que assumiu os serviços. 

Com a mudança, a tarifa mínima para residências que consomem até 10 metros cúbicos, que em 2025 foi de R$ 61,80 passa a ser fixada em R$ 71,30.

Caso esse consumidor da categoria residencial consuma 1 metro cúbico a mais, vai pagar R$ 131,57. Em 2025 esse valor era R$ 100,18, de acordo Estrutura Tarifária de Atalaia (SAAE), presente no próprio site da concessionária. 

O comércio e a indústria em Atalaia também serão impactados com o novo modelo que será aplicado em 2026. Para o comércio, a tarifa mínima cobrada com o uso de até 10 m³ que em 2025 era de R$ 120,541, agora, com a nova regulação, foi estabelecida em R$ 151,41. 

Já no segmento industrial, que consomem até 10 m³, em 2025 pagava R$ 150,453, em 2026 esse valor inicial aumentou significativamente e será cobrado R$ 179,23. 

Na categoria Pública em Atalaia, que em 2025 ainda com a Estrutura Tarifária do SAAE pagava R$ 94,531 pelo consumo de até 10 m³, com a nova resolução passa a pagar R$ 123,14.

O cálculo para a adequação tarifária leva em consideração o Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC), a evolução dos custos relacionados à energia elétrica, mão de obra e produtos químicos, além do custo da água produzida pela Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e fornecida à BRK para a distribuição aos consumidores.

As tabelas completas com a estrutura tarifária reajustada estão disponíveis na edição do Diário Oficial do Estado de Alagoas desta terça-feira - 6 de janeiro de 2026 (clique aqui).

Rampa Tarifária

Por meio de outra Resolução, de N° 237, que entra em vigor no dia 18 de dezembro de 2025, as tarifas dos serviços de água e esgoto de 4 municípios da Região Metropolitana de Maceió (RMM) vão passar por outra atualização. A medida abrange as cidades de Marechal Deodoro, Pilar, Atalaia e Barra de Santo Antônio.

Isso ocorre por causa da rampa tarifária, que faz parte do contrato de concessão: o objetivo é que, em 5 anos, todas as cidades que fazem parte do bloco A tenham o mesmo valor tarifário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
