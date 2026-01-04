Quatro atletas do IAFC reforçam o Maruinense-SE na Copinha 2026.

Quatro atletas do Independente Atalaia Futebol Clube (IAFC) estão integrando o elenco do Centro Sportivo Maruinense-SE para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A equipe sergipana faz sua estreia neste domingo (4), contra o São Paulo, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no interior paulista.

Entre os jogadores cedidos pelo clube atalaiense estão Bernardo e Lincoln, do sub-20, e Dário, do sub-17, que terão a oportunidade de disputar a principal competição de base do futebol brasileiro. Outro atleta do sub-20 do IAFC, Miguel, também viajou com a delegação para São Paulo, mas não poderá entrar em campo por estar em recuperação de uma cirurgia recente.

Os jovens atletas vêm sendo acompanhados de perto pelo técnico do Independente Atalaia, Roderlei Pachani, que segue observando o desempenho dos jogadores durante a competição.

A presença de atletas do IAFC na Copinha reforça o trabalho de formação desenvolvido pelo clube desde a sua fundação, em 2021. Sob a presidência de Ronaldo Torres, o Independente Atalaia tem participado das principais competições do futebol alagoano e se destacado pela revelação de novos talentos.

O Maruinense-SE está no Grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de Real Soccer-SP, São Paulo-SP e Independente-AP. Todos os jogos do grupo serão realizados em Sorocaba, no Estádio Walter Ribeiro.