Um Novo Olhar: Prefeitura realiza entrega de óculos para alunos da EJA da Escola Jabes Francisco

Ação é voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos da EJA.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Ascom / Jal Gomes
29/12/2025 às 19h20 Atualizada em 29/12/2025 às 19h40
Prefeitura realiza entrega de óculos para alunos da EJA da Escola Jabes Francisco.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta segunda-feira (29) mais uma importante ação voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Através do Programa Um Novo Olhar, realizou a entrega gratuita de óculos para os alunos da EJA da Escola Jabes Francisco, localizada no centro da cidade.

Foram adquiridos mais de 200 óculos, todos a partir de exames oftalmológicos realizados com cuidado e atenção. Cada aluno escolheu sua própria armação, respeitando suas preferências e garantindo mais conforto no dia a dia de aprendizagem.

O objetivo é assegurar que todos tenham melhores condições de aprendizado. “As entregas continuam no início do próximo ano, fortalecendo o cuidado com a educação e a qualidade de vida dos nossos alunos”, destaca o Governo Municipal em nota publicada nas redes sociais. 

