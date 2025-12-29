Um Novo Olhar: Prefeitura realiza entrega de óculos para alunos da EJA da Escola Jabes Francisco

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta segunda-feira (29) mais uma importante ação voltada ao cuidado e à inclusão dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Através do Programa Um Novo Olhar, realizou a entrega gratuita de óculos para os alunos da EJA da Escola Jabes Francisco, localizada no centro da cidade.

Foram adquiridos mais de 200 óculos, todos a partir de exames oftalmológicos realizados com cuidado e atenção. Cada aluno escolheu sua própria armação, respeitando suas preferências e garantindo mais conforto no dia a dia de aprendizagem.

O objetivo é assegurar que todos tenham melhores condições de aprendizado. “As entregas continuam no início do próximo ano, fortalecendo o cuidado com a educação e a qualidade de vida dos nossos alunos”, destaca o Governo Municipal em nota publicada nas redes sociais.