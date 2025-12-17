21°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

DER ignora clamor popular por mais segurança em rodovia estadual em Atalaia

Associação diz que a situação representa risco permanente à integridade dos moradores, sobretudo crianças, idosos e pedestres que transitam diariamente pelo trecho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Vinícius Rocha I Francês News
17/12/2025 às 20h59
DER ignora clamor popular por mais segurança em rodovia estadual em Atalaia
DER ignora clamor popular por mais segurança em rodovia estadual em Atalaia.

A Associação dos Moradores do Loteamento Jardins, em Atalaia, voltou a cobrar publicamente o Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER/AL) pelo não cumprimento de medidas de segurança viária para a entrada da comunidade, localizada às margens da rodovia estadual AL-410.  Em nota divulgada nesta semana, a entidade afirma que, apesar de solicitações formais e do compromisso assumido pelo órgão, intervenções como faixa de pedestres e redutores de velocidade ainda não foram implantadas.

De acordo com a Associação, a situação representa risco permanente à integridade dos moradores, sobretudo crianças, idosos e pedestres que transitam diariamente pelo trecho, marcado por intenso fluxo de veículos e excesso de velocidade. A entidade destaca que o problema não é recente e já foi formalmente comunicado ao DER/AL por meio de ofícios e manifestações institucionais, sem que haja, até o momento, uma solução efetiva.

O presidente da Associação dos Moradores do Loteamento Jardins, Carlos André da Silva Santos, reforça que a reivindicação não se trata de um pedido excepcional, mas do cumprimento de uma obrigação legal do poder público. A nota cita dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que atribuem aos órgãos rodoviários estaduais a responsabilidade pelo planejamento, implantação e manutenção da sinalização e dos dispositivos de segurança viária, além de afastar a responsabilização dos usuários em casos de sinalização insuficiente ou inadequada.

Continua após a publicidade

 

Em julho deste ano, a população do loteamento denunciou a dificuldade de travessia na Avenida Pedro Marcelino Barros, trecho urbano da AL-410 que liga Atalaia a Capela. À época, relatos apontavam a ocorrência frequente de acidentes e o risco diário enfrentado por estudantes, trabalhadores e idosos.

Continua após a publicidade

 

Na ocasião, o DER/AL informou, em resposta à imprensa, que iria avaliar a instalação de uma alternativa de engenharia para controle de velocidade, além de sinalização vertical no local. O órgão também alegou que lombadas e sonorizadores são proibidos pelo CTB, salvo em situações excepcionais, condicionadas a estudos técnicos, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A Francês News informa que entrou em contato com a assessoria de comunicação do DER/AL desde o início deste mês para obter um posicionamento atualizado sobre o caso, mas não recebeu qualquer resposta até o fechamento desta matéria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atalaia conquista Troféu Destaque 2025 no Programa Detran na Escola.
Troféu Destaque Há 2 dias

Atalaia conquista Troféu Destaque 2025 no Programa Detran na Escola

Escola Jacinto Oliveira é reconhecida por boas práticas em educação para o trânsito.

 Encontro abordou acesso à água para agricultores, preservação de nascentes e envio de mudas para o município.
Agricultura Há 4 dias

Secretário de Agricultura de Atalaia discute perfuração de poços e ações ambientais em reunião na Semarh Alagoas

Encontro abordou acesso à água para agricultores, preservação de nascentes e envio de mudas para o município.

 Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia.
Cidade Há 6 dias

Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia

Objetivo é tornar esses espaços públicos mais acolhedores para a população.

 Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos. Foto: TJ Alagoas.
Adoção Há 1 semana

Adoções Possíveis: Gabriela, 12 anos

“Rezo todos os dias para encontrar uma família que me dê amor e carinho”, disse a menina da Casa de Acolhimento de Atalaia.

 Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia. Foto: Jal Gomes.
Padroeira Há 1 semana

Fiéis celebram o dia da padroeira Nossa Senhora da Conceição em Atalaia

Missa solene teve como celebrante o sacerdote filho da terra, Padre Manoel Francelino, tendo como concelebrante o pároco Padre Edinaldo José.

Atalaia, AL
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 32°
23° Sensação
1.96 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h00 Nascer do sol
17h41 Pôr do sol
Sexta
31° 21°
Sábado
32° 21°
Domingo
32° 22°
Segunda
28° 22°
Terça
30° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Em Atalaia Há 3 horas

DER ignora clamor popular por mais segurança em rodovia estadual em Atalaia
PL Aprovado Há 4 horas

Câmara aprova repasse integral do incentivo aos agentes de saúde e de endemias; Projeto de Lei é de autoria da Prefeitura de Atalaia
Solicitação Há 14 horas

Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas o completo recapeamento asfáltico da parte baixa e alta de Atalaia
Educação Há 15 horas

Prefeitura de Atalaia inicia período de renovação de matrículas para toda a Rede Municipal de Ensino
Homenagens Há 1 dia

Câmara de Atalaia entrega honrarias aos policiais militares Helder Cabral e Geraldo Júnior

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Lays Melo
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2952 (16/12/25)
01
20
45
48
51
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6905 (17/12/25)
03
18
24
60
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3565 (17/12/25)
01
04
10
11
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2863 (17/12/25)
18
28
29
30
32
37
47
60
61
71
72
78
81
82
85
87
88
89
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2900 (17/12/25)
08
12
21
24
26
33
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias