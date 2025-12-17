DER ignora clamor popular por mais segurança em rodovia estadual em Atalaia.

A Associação dos Moradores do Loteamento Jardins, em Atalaia, voltou a cobrar publicamente o Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas (DER/AL) pelo não cumprimento de medidas de segurança viária para a entrada da comunidade, localizada às margens da rodovia estadual AL-410. Em nota divulgada nesta semana, a entidade afirma que, apesar de solicitações formais e do compromisso assumido pelo órgão, intervenções como faixa de pedestres e redutores de velocidade ainda não foram implantadas.

De acordo com a Associação, a situação representa risco permanente à integridade dos moradores, sobretudo crianças, idosos e pedestres que transitam diariamente pelo trecho, marcado por intenso fluxo de veículos e excesso de velocidade. A entidade destaca que o problema não é recente e já foi formalmente comunicado ao DER/AL por meio de ofícios e manifestações institucionais, sem que haja, até o momento, uma solução efetiva.

O presidente da Associação dos Moradores do Loteamento Jardins, Carlos André da Silva Santos, reforça que a reivindicação não se trata de um pedido excepcional, mas do cumprimento de uma obrigação legal do poder público. A nota cita dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que atribuem aos órgãos rodoviários estaduais a responsabilidade pelo planejamento, implantação e manutenção da sinalização e dos dispositivos de segurança viária, além de afastar a responsabilização dos usuários em casos de sinalização insuficiente ou inadequada.

Em julho deste ano, a população do loteamento denunciou a dificuldade de travessia na Avenida Pedro Marcelino Barros, trecho urbano da AL-410 que liga Atalaia a Capela. À época, relatos apontavam a ocorrência frequente de acidentes e o risco diário enfrentado por estudantes, trabalhadores e idosos.

Na ocasião, o DER/AL informou, em resposta à imprensa, que iria avaliar a instalação de uma alternativa de engenharia para controle de velocidade, além de sinalização vertical no local. O órgão também alegou que lombadas e sonorizadores são proibidos pelo CTB, salvo em situações excepcionais, condicionadas a estudos técnicos, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A Francês News informa que entrou em contato com a assessoria de comunicação do DER/AL desde o início deste mês para obter um posicionamento atualizado sobre o caso, mas não recebeu qualquer resposta até o fechamento desta matéria.