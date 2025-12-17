Prefeitura de Atalaia inicia período de renovação de matrículas para toda a Rede Municipal de Ensino.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao período de renovação de matrículas para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino. A atualização das matrículas é fundamental para garantir a permanência dos alunos e organizar o ano letivo de 2026.

Os pais, mães e responsáveis devem procurar a creche ou escola mais próxima para confirmar a vaga do estudante. A renovação contempla todas as modalidades atendidas pelo município:

Educação Infantil

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Anos Finais do Ensino Fundamental

EJA – Educação de Jovens e Adultos

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, reforça a importância do processo. “A renovação de matrícula é um passo essencial para planejarmos o próximo ano com organização e qualidade. Contamos com a participação das famílias para garantir que cada aluno tenha sua vaga assegurada.”

A prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com a educação pública de Atalaia. “Estamos construindo uma rede de ensino cada vez mais forte, com escolas renovadas e projetos que colocam nossas crianças e jovens no centro das prioridades. A participação das famílias nesse momento é essencial para seguirmos avançando.”

A Secretaria de Educação orienta que os responsáveis realizem a renovação dentro do prazo para evitar perda de vaga e garantir o melhor planejamento escolar, incluindo distribuição de turmas, transporte e organização pedagógica.

Informações adicionais podem ser obtidas diretamente nas unidades escolares ou na sede da Secretaria Municipal de Educação.