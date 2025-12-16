Atalaia conquista Troféu Destaque 2025 no Programa Detran na Escola.

A educação de Atalaia voltou a ganhar reconhecimento estadual. A Escola Municipal Jacinto Oliveira recebeu o Troféu Destaque 2025 no âmbito do Programa Detran na Escola, iniciativa que promove educação para o trânsito de forma pedagógica e cidadã nas unidades de ensino.

O reconhecimento veio após as práticas desenvolvidas pela escola serem avaliadas positivamente pela banca examinadora do programa. As atividades realizadas se destacaram pelo engajamento dos alunos, criatividade e contribuição para a formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.

Durante a programação do evento, a prefeita Ceci foi convidada pela banca examinadora do Programa Detran na Escola para participar de uma mesa-redonda, onde pôde partilhar as experiências e práticas desenvolvidas na Escola Jacinto Oliveira, que se tornaram referência para outras instituições de ensino.

As ações realizadas pela escola foram registradas e publicadas no aplicativo Conexão DNIT, uma plataforma que reúne propostas pedagógicas e atividades educativas, servindo como espaço de troca de experiências entre escolas que integram o programa em todo o país.

Para a gestão municipal, o reconhecimento reafirma o compromisso de Atalaia com uma educação pública de qualidade, que vai além da sala de aula e contribui para a formação cidadã desde cedo.

A Prefeitura de Atalaia parabeniza toda a comunidade escolar da Escola Jacinto Oliveira; os gestores, professores, alunos e famílias, pela conquista e pelo trabalho que transforma conhecimento em cidadania.