Publicidade
Com emoção, Real Alto vence a Ferroviária nos pênaltis e conquista a 1ª Divisão do Atalaiense 2025

Com o título, equipe do bairro Alto consolida uma campanha de destaque ao longo de toda a competição.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Lumy Meireles e Jal Gomes
15/12/2025 às 21h03 Atualizada em 15/12/2025 às 21h15
Real Alto vence a Ferroviária nos pênaltis e conquista a 1ª Divisão do Atalaiense 2025. Foto: Lumy Meireles.

O Real Alto conquistou o título inédito do Campeonato Atalaiense da Primeira Divisão 2025, após vencer nos pênaltis a Ferroviária por 5 a 3. A grande final foi disputada na tarde deste domingo, 14 de dezembro, no Estádio O Luizão.

As duas melhores equipes do futebol atalaiense em 2025 fizeram uma final bastante equilibrado e com fortes emoções, porém sem tirar o 0 a 0 do placar. Nos pênaltis, melhor para a equipe do bairro Alto do João Miranda, que comemorou muito a conquista e a premiação de R$ 8 mil, consolidando uma campanha de destaque ao longo de toda a competição.

Campeão em 2023, a Ferroviária esteve muito perto de colocar mais uma estrela em seu escudo. Ficou com o vice-campeonato e uma premiação de R$ 4 mil. 

Na disputa pelo terceiro lugar, melhor para o Escurinho que derrotou o Vira Copos por 2 a 1, com gols de José Silva e João Gomes. Eduardo marcou para o Vira Copos.

Com a participação de 20 equipes, a divisão de elite do futebol atalaiense é uma competição realizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

A prefeita Ceci, o vice-prefeito Nicollas e a secretária de Esporte e Lazer, Eliane Oliveira, prestigiaram a final e acompanharam de perto a entrega das premiações.

A prefeita Ceci destacou a importância do campeonato para a comunidade. “O Campeonato Atalaiense é mais do que uma disputa: é encontro, alegria e valorização do talento da nossa terra. Ver o estádio cheio, a energia da torcida e o comprometimento dos atletas mostra o quanto o esporte transforma e une nossa cidade. Parabéns ao Real Alto e a todos os times que participaram dessa edição”, disse.

O vice-prefeito Nicollas também celebrou o evento e reforçou o papel do esporte no município. “É uma satisfação enorme participar de momentos como esse. O esporte fortalece vínculos, cria oportunidades e movimenta nossa cidade. Essa final foi a prova da força do futebol atalaiense. Parabéns ao Real Alto e a todos que fizeram essa competição acontecer”, destacou.

A secretária de Esporte e Lazer, Eliane Oliveira, ressaltou o empenho das equipes e o apoio da gestão municipal. “Tivemos um campeonato muito organizado e disputado. Cada equipe deu seu melhor e o resultado é essa grande festa que vivemos hoje. A gestão tem investido no esporte porque sabe da importância dessa política pública, e o sucesso do campeonato é reflexo desse compromisso”, declarou.

REAL ALTO X FERROVIÁRIA - FOTOS AQUI

ESCURINHO X VIRA COPOS - FOTOS AQUI

Ferroviária é o vice-campeão de 2025.

