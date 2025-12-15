21°C 30°C
Câmara Municipal de Atalaia
É CAMPEÃO! Juventus vence o Jovem Branca e conquista a Segunda Divisão do Atalaiense 2025

Com campanha perfeita, equipe conquista título inédito e garante vaga na elite do futebol local em 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Lumy Meireles
15/12/2025 às 20h08
Juventus vence o Jovem Branca e conquista a Segunda Divisão do Atalaiense 2025. Foto: Lumy Meireles.

O Juventus FC é o grande campeão da Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2025. A equipe confirmou o favoritismo e levantou a taça após vencer o Jovem Branca por 2 a 0, na manhã deste domingo (14), no estádio O Luizão, em Atalaia.

Comandado pelo técnico Elton Melo, o Juventus encerrou a competição com 100% de aproveitamento, em uma campanha irretocável. Ao longo do torneio, a equipe marcou 20 gols e sofreu apenas um, números que reforçam a superioridade apresentada dentro de campo. Além do título inédito, o clube recebeu troféu, medalhas e uma premiação de R$ 4 mil.

Vice-campeão da competição, o Jovem Branca, representante do Distrito Branca, também foi premiado com troféu, medalhas e recebeu R$ 2 mil. As duas equipes garantiram, com a campanha, o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense em 2026.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Nada Costa levou a melhor e venceu o Show de Bola por 2 a 1, encerrando sua participação no pódio da competição.

A Segunda Divisão do futebol atalaiense contou nesta edição com a participação de 20 equipes e é organizada pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, reforçando o compromisso da atual gestão com o incentivo ao esporte e à valorização do futebol local.

JUVENTUS X JOVEM BRANCA - FOTOS AQUI

SHOW DE BOLA X NADA CONSTA - FOTOS AQUI

