Atalaiense conquista o bronze no Campeonato Alagoano de Jiu-Jitsu em sua estreia na competição

O atalaiense Gabriel Ramos dos Santos conquistou a medalha de bronze em sua primeira participação no Campeonato Alagoano de Jiu-Jitsu. A competição foi organizada pela Federação Alagoana de Jiu-Jitsu (FALJJ) foi realizada neste domingo (14), no Ginásio Poliesportivo João Paulo II, em Arapiraca e reuniu mais de 600 atletas de academias de Alagoas e de estados vizinhos.

Natural de Atalaia, Gabriel tem 24 anos, é servidor público e atualmente reside em Maceió. Capoeirista do Grupo Muzenza, ele iniciou recentemente os treinos de jiu-jitsu e, com apenas três meses de preparação, alcançou o pódio sob a orientação do mestre Vitor Monteiro, na academia Gracie Barra, na capital alagoana.

Com 88,6 kg, o atleta competiu na categoria faixa branca até 94,5 kg. Para disputar o estadual, Gabriel passou por um processo intenso de preparação física e emagrecimento, chegando a perder 20 quilos em pouco tempo.

“É o sonho de qualquer atleta, independentemente do esporte, subir ao pódio, ainda mais disputando com atletas que têm meses de preparação. Eu só tenho três meses de treino. Quando decidi lutar o Alagoano, restavam apenas dois meses para me preparar e perder peso. Foi surreal a energia daquele lugar, com tantas pessoas buscando o seu espaço. Meu professor fez um trabalho excepcional, preparando toda a equipe”, destacou Gabriel.

Além do bronze conquistado pelo atalaiense, a equipe comandada pelo professor Vitor Monteiro encerrou a competição com outras cinco medalhas, sendo três de ouro e outras duas de bronze.

Apesar do objetivo inicial ser o lugar mais alto do pódio, Gabriel comemora o resultado e já projeta novos desafios para 2026, como o Open Recife e uma nova participação no Campeonato Alagoano.

“Trouxe o bronze no meu primeiro Alagoano, mas no próximo ano a meta é trazer o ouro para Atalaia e me preparar para competições maiores, como o Open Recife e o Open Salvador”, afirmou.

O atleta também fez questão de agradecer o apoio recebido ao longo da preparação. “Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao meu mestre e aos companheiros de equipe. Esse resultado é só o começo”, completou.