Centro de Especialidades de Atalaia registra 122 faltas em novembro; Secretaria de Saúde reforça importância da presença nas consultas

Dados reforçam a necessidade de conscientização e compromisso dos usuários para garantir atendimento a toda a população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
15/12/2025 às 16h00
Foto: Ascom / Jal Gomes

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o Faltômetro referente ao mês de novembro no Centro de Especialidades de Atalaia, apontando um total de 122 faltas em consultas previamente agendadas. O levantamento acende um alerta importante: quando um paciente deixa de comparecer, outro deixa de ser atendido, comprometendo a eficiência e o acesso ao serviço de saúde.

As especialidades com maior número de ausências foram:

Ultrassonografia: 62 faltas

Oftalmologia: 14 faltas

Ecocardiograma: 14 faltas

Cardiologia: 12 faltas

Neurologia: 10 faltas

Otorrinolaringologia: 10 faltas

A Secretaria reforça que o absenteísmo prejudica toda a rede e dificulta o andamento dos atendimentos, já que as vagas não utilizadas poderiam beneficiar outros usuários que aguardam por consultas e exames.

Em nota, a gestão municipal destacou a importância da responsabilidade compartilhada: “Quando você falta, outra pessoa deixa de ser atendida. Compareça às suas consultas ou avise com antecedência caso não possa ir. Esse gesto simples ajuda a manter o atendimento funcionando para todos.”

O mês de novembro evidenciou que ainda há desafios a serem enfrentados para reduzir o número de ausências, mas a Secretaria de Saúde segue investindo em orientações, ampliação da comunicação com os pacientes e melhorias no agendamento.

