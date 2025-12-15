21°C 30°C
Semed realiza Audiência Pública para apresentação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação de Atalaia

O Referencial Curricular é um documento orientador que organiza e fortalece o trabalho pedagógico das escolas, garantindo unidade, qualidade e equidade no processo de ensino e aprendizagem.

Phablo Monteiro
15/12/2025 às 15h33
15/12/2025 às 15h33 Atualizada em 15/12/2025 às 15h41
Semed realiza Audiência Pública para apresentação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação de Atalaia
Semed realiza Audiência Pública para apresentação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação de Atalaia.

Na manhã desta segunda-feira (15), a Secretaria Municipal de Educação realizou, no Plenário da Câmara de Vereadores, uma Audiência Pública para apresentação, apreciação e deliberação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação de Atalaia-AL.

O Referencial Curricular é um documento orientador que organiza e fortalece o trabalho pedagógico das escolas, garantindo unidade, qualidade e equidade no processo de ensino e aprendizagem. Alinhado à BNCC, ao Referencial Curricular de Alagoas (ReCAL), ao Plano Municipal de Educação e às políticas nacionais vigentes, o documento valoriza o território, a cultura local, a identidade dos estudantes e as especificidades da rede.

Construído de forma colaborativa, com a participação da equipe técnica, gestores e professores, o Referencial orienta o planejamento pedagógico, a avaliação das aprendizagens e a implementação de políticas como a Educação Integral, a equidade e a BNCC Computação, reafirmando o compromisso de Atalaia com uma educação pública de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada.

O documento já está disponível para consulta pública no site da Prefeitura e em breve passará por votação na Câmara Municipal de Atalaia.

