Semed realiza Audiência Pública para apresentação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação de Atalaia.

Na manhã desta segunda-feira (15), a Secretaria Municipal de Educação realizou, no Plenário da Câmara de Vereadores, uma Audiência Pública para apresentação, apreciação e deliberação do Referencial Curricular da Rede Municipal de Educação de Atalaia-AL.

O Referencial Curricular é um documento orientador que organiza e fortalece o trabalho pedagógico das escolas, garantindo unidade, qualidade e equidade no processo de ensino e aprendizagem. Alinhado à BNCC, ao Referencial Curricular de Alagoas (ReCAL), ao Plano Municipal de Educação e às políticas nacionais vigentes, o documento valoriza o território, a cultura local, a identidade dos estudantes e as especificidades da rede.

Construído de forma colaborativa, com a participação da equipe técnica, gestores e professores, o Referencial orienta o planejamento pedagógico, a avaliação das aprendizagens e a implementação de políticas como a Educação Integral, a equidade e a BNCC Computação, reafirmando o compromisso de Atalaia com uma educação pública de qualidade, inclusiva e socialmente referenciada.

O documento já está disponível para consulta pública no site da Prefeitura e em breve passará por votação na Câmara Municipal de Atalaia.