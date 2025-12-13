Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí.

A escritora atalaiense Cristiane Lopes é a representante de Alagoas na coletânea de contos da coleção “Literatura Nacional: do Caburaí ao Chuí”, publicado pelo Coletivo Literário Aspas Duplas e organizado pelo escritor Rafael Caputo — finalista do Prêmio Kindle de Literatura.

Cristiane Lopes apresenta nesta obra o conto de sua autoria: “O Lobisomem da Rua de Cima”. O conto narra a experiência de Seu Floriano, morador de Atalaia, que presencia a transformação do vizinho em lobisomem numa noite de lua cheia. O fato confirma as lendas da Rua de Cima, que continuam a assombrar o lugar por muitos anos.

Sobre a autora

Natural do município de Atalaia, a escritora nasceu em 1976. É mãe de Pedro Augusto e Vitória Beatriz. Formada em Letras (Português e Literatura) pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduada em Mídias na Educação pela mesma instituição. Atua como professora de Língua Portuguesa nas redes municipais de ensino de Maceió e Pilar, e como professora das séries iniciais em Atalaia. Apaixonada por Literatura, gosta de escrever, ler e contar história para crianças. Também teve poemas selecionados para participar da antologia VERSOALIV – Poemas de Alívio Imediato e do livro Viva Poesia 2025.

Sobre a Coletânea

“Contos do Caburaí ao Chuí” é parte integrante da Coleção de Literatura Nacional do Caburaí ao Chuí, um projeto literário que une escritores de diferentes regiões do Brasil em uma única travessia lírica. Trata-se de uma coletânea de contos que nos faz atravessar o país por meio de múltiplas narrativas. São histórias que revelam a diversidade de vozes, imaginários e realidades, costurando um retrato vivo e do Brasil. Do jeito que ele é: plural. Aqui, cada conto é um fragmento de nossas próprias raízes, uma pequena estrada literária por onde viaja a nossa imaginação, reafirmando a diversidade da cultura e escrita brasileira, do Caburaí ao Chuí.

