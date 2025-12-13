22°C 34°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí

O conto narra a experiência de Seu Floriano, morador de Atalaia, que presencia a transformação do vizinho em lobisomem numa noite de lua cheia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
13/12/2025 às 13h40
Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí
Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí.

A escritora atalaiense Cristiane Lopes é a representante de Alagoas na coletânea de contos da coleção “Literatura Nacional: do Caburaí ao Chuí”, publicado pelo Coletivo Literário Aspas Duplas e organizado pelo escritor Rafael Caputo — finalista do Prêmio Kindle de Literatura.

Cristiane Lopes apresenta nesta obra o conto de sua autoria: “O Lobisomem da Rua de Cima”. O conto narra a experiência de Seu Floriano, morador de Atalaia, que presencia a transformação do vizinho em lobisomem numa noite de lua cheia. O fato confirma as lendas da Rua de Cima, que continuam a assombrar o lugar por muitos anos.

Sobre a autora

Continua após a publicidade

 

Natural do município de Atalaia, a escritora nasceu em 1976. É mãe de Pedro Augusto e Vitória Beatriz. Formada em Letras (Português e Literatura) pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduada em Mídias na Educação pela mesma instituição. Atua como professora de Língua Portuguesa nas redes municipais de ensino de Maceió e Pilar, e como professora das séries iniciais em Atalaia. Apaixonada por Literatura, gosta de escrever, ler e contar história para crianças. Também teve poemas selecionados para participar da antologia VERSOALIV – Poemas de Alívio Imediato e do livro Viva Poesia 2025. 

Continua após a publicidade

 

Sobre a Coletânea

“Contos do Caburaí ao Chuí” é parte integrante da Coleção de Literatura Nacional do Caburaí ao Chuí, um projeto literário que une escritores de diferentes regiões do Brasil em uma única travessia lírica. Trata-se de uma coletânea de contos que nos faz atravessar o país por meio de múltiplas narrativas. São histórias que revelam a diversidade de vozes, imaginários e realidades, costurando um retrato vivo e do Brasil. Do jeito que ele é: plural. Aqui, cada conto é um fragmento de nossas próprias raízes, uma pequena estrada literária por onde viaja a nossa imaginação, reafirmando a diversidade da cultura e escrita brasileira, do Caburaí ao Chuí.

Adquira o seu exemplar - CLIQUE AQUI

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia abre credenciamento para blocos do Carnatalaia 2026. Foto: Jal Gomes.
Carnatalaia 2026 Há 2 semanas

Prefeitura de Atalaia abre credenciamento para blocos do Carnatalaia 2026

Credenciamento é obrigatório para todos os blocos que pretendem desfilar, garantindo organização e qualidade na realização do Carnatalaia 2026.

 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira de Atalaia.
Cultura Há 2 semanas

Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira

Evento cultural é uma iniciativa conjunta do Coletivo Afro Odara e do Centro Cultural Vem Jogar Camará.

 Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia.
Arte e Cultura Há 2 semanas

Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia

Evento foi realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) em parceria com Prefeitura de Atalaia e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

 Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local.
Arte e Cultura Há 1 mês

Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local

Evento está programando para o próximo dia 28 de novembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

 Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas.
Literatura Há 2 meses

Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas

Com inspiração em sua filha, “As Aventuras de Ceci” traz lições sobre coragem, amor, resiliência, empatia, solidariedade e respeito.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 22° Máx. 34°
26° Sensação
3.94 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h58 Nascer do sol
17h38 Pôr do sol
Domingo
34° 20°
Segunda
34° 20°
Terça
33° 21°
Quarta
33° 22°
Quinta
31° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Últimas notícias
Literatura Há 8 horas

Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí
Homenagens Há 22 horas

Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município
Selo UNICEF Há 1 dia

Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028
Literatura Há 2 dias

Escola João Cordeiro presta homenagem a escritoras atalaienses e reforça valorização da cultura local
Aprovação Há 2 dias

Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6901 (12/12/25)
06
42
45
57
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3561 (12/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias