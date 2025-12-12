21°C 35°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028

Evento foi de fundamental importância para o diálogo sobre as políticas públicas voltadas para a infância e adolescência no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
12/12/2025 às 16h55
Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028
Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028. Foto: Jal Gomes

Na manhã desta sexta-feira (12), o município de Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028, reafirmando o seu compromisso em construir políticas públicas mais fortes e participativas para crianças e adolescentes, junto às secretarias, comunidade e ao NUCA.

Evento foi de fundamental importância para o diálogo sobre as políticas públicas voltadas para a infância e adolescência no município, fortalecendo ações e construindo, de forma coletiva, estratégias que assegurem os direitos de crianças e adolescentes de nossa cidade.

“Um momento de escuta e união para fortalecer a educação atalaiense e cuidar de quem mais importa: nossas crianças e adolescentes”, destaca a prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

 

Mais que uma etapa do Selo, este momento mostrou uma gestão unida e comprometida em transformar realidades e ampliar oportunidades.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Escola João Cordeiro presta homenagem a escritoras atalaienses e reforça valorização da cultura local.
Literatura Há 21 horas

Escola João Cordeiro presta homenagem a escritoras atalaienses e reforça valorização da cultura local

Evento integra o projeto Jornal Mirim Escolar, desenvolvido pela professora e escritora Claudiane, com apoio total da escola.

 Cordelista Rosilda Ferreira é homenageada pelos alunos da EJA da Escola Francisco Pontes.
FLIATA 2025 Há 2 dias

Cordelista Rosilda Ferreira é homenageada pelos alunos da EJA da Escola Francisco Pontes

O evento aconteceu na noite desta terça-feira (9) e faz parte dos trabalhos que estão sendo realizados na IV FLIATA.

 8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia. Foto: Jal Gomes.
FEJAES Há 1 semana

8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia

A edição de 2025 é considerada a maior já realizada pela SEMED.

 CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025.
FLIATA 2025 Há 2 semanas

CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025

Projeto institucional promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e seguido por todas as unidades de ensino do município.

 Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA. Foto: Jal Gomes
FLIATA 2025 Há 2 semanas

Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA

Prefeita Ceci foi homenageada pelas crianças.

Atalaia, AL
26°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 35°
27° Sensação
5.24 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h57 Nascer do sol
17h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
34° 20°
Segunda
34° 21°
Terça
29° 22°
Quarta
33° 21°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Últimas notícias
Selo UNICEF Há 1 hora

Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028
Literatura Há 21 horas

Escola João Cordeiro presta homenagem a escritoras atalaienses e reforça valorização da cultura local
Aprovação Há 24 horas

Prefeita Ceci tem uma das maiores aprovações já registradas pelo DataSensus
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 09 de dezembro de 2025
Cidade Há 1 dia

Reunião discute projetos de novas praças para o município de Atalaia

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias