Na manhã desta sexta-feira (12), o município de Atalaia realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028, reafirmando o seu compromisso em construir políticas públicas mais fortes e participativas para crianças e adolescentes, junto às secretarias, comunidade e ao NUCA.

Evento foi de fundamental importância para o diálogo sobre as políticas públicas voltadas para a infância e adolescência no município, fortalecendo ações e construindo, de forma coletiva, estratégias que assegurem os direitos de crianças e adolescentes de nossa cidade.

“Um momento de escuta e união para fortalecer a educação atalaiense e cuidar de quem mais importa: nossas crianças e adolescentes”, destaca a prefeita Ceci.

Mais que uma etapa do Selo, este momento mostrou uma gestão unida e comprometida em transformar realidades e ampliar oportunidades.