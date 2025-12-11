Escola João Cordeiro presta homenagem a escritoras atalaienses e reforça valorização da cultura local.

A Escola Municipal João Cordeiro de Souza, localizada no Distrito Ouricuri, em Atalaia, realizou uma homenagem especial a quatro escritoras do município, destacando a importância da valorização da cultura e da produção literária local. O evento integra o projeto Jornal Mirim Escolar, desenvolvido pela professora e escritora Claudiane, com apoio total da escola.

Entre as homenageadas está a saudosa escritora e historiadora Vandete Pacheco (in memoriam), reconhecida por seu legado na educação e na literatura atalaiense. A pedido dos próprios alunos, a professora e escritora Claudiane também foi homenageada por sua atuação no projeto e contribuição literária.

As escritoras Rosilda Ferreira, cordelista, e Nayara Vanessa também foram homenageadas pelas suas produções literárias, que são inspiração para crianças e adolescentes da rede municipal. O projeto tem como objetivo aproximar os estudantes das obras e trajetórias de escritoras locais, fortalecendo o sentimento de pertencimento e incentivando a criatividade.

Na manhã desta quarta-feira (10), foi lançada a segunda edição do Jornal Mirim Escolar, trazendo como matéria principal o legado das escritoras homenageadas. Para enriquecer a experiência, estudantes do 5º ano participaram de uma entrevista com a cordelista Rosilda Ferreira, enquanto a escritora Nayara Vanessa esteve na turma do 4º ano, conduzida pela professora Lúcia Alves, em uma roda de conversa com o tema “Curiosidades com Nayra”.

Para a professora Claudiane, trabalhar a cultura local dentro das escolas é fundamental. “Fortalecer a cultura local é crucial para desenvolver identidade, pertencimento e preservar a memória coletiva, além de impulsionar a criatividade e valorizar a diversidade”, destacou.

O projeto vem se consolidando como uma importante ferramenta educativa por promover a identidade cultural, estimular o respeito, fortalecer o orgulho comunitário e garantir que tradições e histórias locais sejam transmitidas às próximas gerações.

Ao final do evento, a professora Claudiane reforçou a importância da iniciativa: “Os alunos conhecem muito mais sobre culturas e biografias de outros lugares. Ao proporcionar o contato com nossa própria literatura, o projeto se torna ainda mais especial. Que outros venham retratar a cultura local e que nossas raízes nunca morram”, afirmou.