Cordelista Rosilda Ferreira é homenageada pelos alunos da EJA da Escola Francisco Pontes.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Francisco da Albuquerque Pontes, localizada no Distrito Santo Antônio, em Atalaia, celebrou a força e a história das mulheres nordestinas através da literatura, com uma linda e merecida homenagem a nossa ilustre cordelista Rosilda Ferreira, que também é diretora daquela unidade de ensino.
O evento aconteceu na noite desta terça-feira, 9 de dezembro e faz parte dos trabalhos que estão sendo realizados na IV FLIATA - Feira Literária de Atalaia, projeto institucional promovido pela Secretaria Municipal de Educação, que tem como objetivo estimular a leitura e fortalecer o desenvolvimento literário das crianças da rede pública.
Através deste projeto, os alunos da EJA da Escola Francisco Pontes puderam conhecer a história e o trabalho literário da cordelista atalaiense. Rosilda é uma das atalaienses homenageadas no livro “Filhos Ilustres de Atalaia”.
Bastante emocionada, Rosilda destacou que ser reconhecida por seu trabalho com cordéis e poemas é a maior honra que um artista da palavra pode receber.
“Cada verso, cada rima, carrega um pedacinho da minha alma e da nossa cultura. Meus sinceros agradecimentos primeiramente a Deus, equipe da querida escola Francisco de Albuquerque Pontes, aos alunos maravilhosos e ao meu amigo Pablo monteiro. Que esse reconhecimento sirva de incentivo para que mais vozes e histórias sejam contadas no ritmo do cordel e da poesia. Saber que minhas obras foram trabalhadas nas salas de aulas e que de fato os alunos conseguiram aprender, escreveram seus próprios cordéis e poemas. Isso não tem preço. Estou muito realizada”, destaca a cordelista, que encerrou com a seguinte poesia:
“Que a poesia não se cale
Que o verso siga a fluir.
Se a minha voz hoje vale
É pra outro prosseguir
E que a inspiração que exale
Novos poetas faça vir”.