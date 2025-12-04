23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia

A edição de 2025 é considerada a maior já realizada pela SEMED.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
04/12/2025 às 20h47
8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia
8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia. Foto: Jal Gomes.

Na tarde desta quinta-feira, 4 de dezembro, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou, no bairro José Paulino, a 8ª edição da FEJAES 2025 (Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável).

Considerada uma das principais vitrines do trabalho desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a FEJAES tem como objetivo fomentar o empreendedorismo local e estimular a produção criativa, sustentável e culturalmente representativas dos alunos da rede municipal.

A edição de 2025 é considerada a maior já realizada pela SEMED. O evento contou com a ampliação das bancas de exposição, novos projetos de economia criativa, apresentações práticas dos módulos da disciplina Educação e Trabalho, participação de empreendedores que colaboram com o estágio da EJA e uma programação com atividades interativas abertas ao público, tornando a feira ainda mais dinâmica e participativa.

Continua após a publicidade

 

A feira recebeu também visitantes de municípios vizinhos, que vieram prestigiar esse momento tão especial.

Continua após a publicidade

 

Para o vice-prefeito Nicollas, o evento reforça que a educação é e continuará sendo uma das maiores prioridades da nossa gestão. “Uma feira que valoriza o talento, a criatividade e o empreendedorismo sustentável dos alunos da EJA”, destacou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025.
FLIATA 2025 Há 5 dias

CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025

Projeto institucional promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e seguido por todas as unidades de ensino do município.

 Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA. Foto: Jal Gomes
FLIATA 2025 Há 1 semana

Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA

Prefeita Ceci foi homenageada pelas crianças.

 Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo homenageia a ilustre cordelista atalaiense Rosilda Ferreira.
FLIATA 2025 Há 1 semana

FLIATA 2025: Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo homenageia a ilustre cordelista atalaiense Rosilda Ferreira

Nesta edição, Feira Literária de Atalaia apresenta o tema: “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”.

 Prefeitura de Atalaia anuncia 8ª FEJAES 2025, feira que valoriza o empreendedorismo, a cultura e a criatividade da EJA.
FEJAES Há 2 semanas

Prefeitura de Atalaia anuncia 8ª FEJAES 2025, feira que valoriza o empreendedorismo, a cultura e a criatividade da EJA

Evento apresenta produtos idealizados e confeccionados pelos estudantes da EJA, que expressam em cada peça o talento, a criatividade e o compromisso com práticas sustentáveis.

 Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro.
Educação Há 3 semanas

Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro

Comitiva atalaiense é formada por 24 participantes, sendo 14 estudantes da rede municipal de ensino, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 33°
26° Sensação
3.26 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h55 Nascer do sol
17h33 Pôr do sol
Sexta
35° 23°
Sábado
34° 21°
Domingo
32° 22°
Segunda
31° 20°
Terça
31° 20°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
FEJAES Há 2 horas

8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia
7ª Edição Há 10 horas

MST realiza a 7ª edição da Feira da Reforma Agrária em Atalaia
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 02 de dezembro de 2025
Carnatalaia 2026 Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia abre credenciamento para blocos do Carnatalaia 2026
JEATA 2025 Há 3 dias

Prefeitura reforça compromisso com esporte ao abrir o JEATA 2025

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira De quem é a VERDADE afinal? | Por Givanildo Ferreira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6893 (03/12/25)
06
31
64
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3553 (03/12/25)
01
02
03
07
08
09
12
13
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2857 (03/12/25)
04
12
13
20
22
26
30
34
36
52
69
74
77
80
82
87
92
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2894 (03/12/25)
03
08
11
14
16
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias