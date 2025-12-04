8ª edição da FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia. Foto: Jal Gomes.

Na tarde desta quinta-feira, 4 de dezembro, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou, no bairro José Paulino, a 8ª edição da FEJAES 2025 (Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável).

Considerada uma das principais vitrines do trabalho desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a FEJAES tem como objetivo fomentar o empreendedorismo local e estimular a produção criativa, sustentável e culturalmente representativas dos alunos da rede municipal.

A edição de 2025 é considerada a maior já realizada pela SEMED. O evento contou com a ampliação das bancas de exposição, novos projetos de economia criativa, apresentações práticas dos módulos da disciplina Educação e Trabalho, participação de empreendedores que colaboram com o estágio da EJA e uma programação com atividades interativas abertas ao público, tornando a feira ainda mais dinâmica e participativa.

Continua após a publicidade

A feira recebeu também visitantes de municípios vizinhos, que vieram prestigiar esse momento tão especial.

Continua após a publicidade

Para o vice-prefeito Nicollas, o evento reforça que a educação é e continuará sendo uma das maiores prioridades da nossa gestão. “Uma feira que valoriza o talento, a criatividade e o empreendedorismo sustentável dos alunos da EJA”, destacou.