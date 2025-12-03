Prefeitura de Atalaia abre credenciamento para blocos do Carnatalaia 2026

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu o credenciamento para os blocos que desejam participar do Carnatalaia 2026. As inscrições acontecem de 01 de dezembro a 19 de dezembro de 2025, das 9h às 14h, na sede da Secretaria de Cultura, localizada na antiga ASMALU (ao lado da Academia VIP).

Para efetuar o credenciamento, os blocos devem apresentar um portfólio com histórico do grupo, descrição do desfile (local, horário e percurso), fotos de anos anteriores e comprovação do tempo de fundação. Também são exigidos RG, comprovante de residência, conta corrente bancária do representante e telefone para contato.

Blocos com mais de 100 participantes precisam comprovar a contratação de três seguranças privados e um bombeiro civil, medida que reforça o compromisso da gestão com a segurança do evento.

O credenciamento é obrigatório para todos os blocos que pretendem desfilar, garantindo organização e qualidade na realização do Carnatalaia 2026, uma das festas mais tradicionais do município. Outras informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.