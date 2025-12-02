Prefeitura reforça compromisso com esporte ao abrir o JEATA 2025

A Prefeitura de Atalaia abriu, nesta segunda-feira (1º), a edição 2025 dos Jogos Estudantis de Atalaia (JEATA), em cerimônia realizada na Quadra Raimundo Nonato. O evento marca o início das competições esportivas que envolverão estudantes da rede municipal e estadual ao longo das próximas semanas.

Os Jogos Estudantis, que haviam sido interrompidos por gestões anteriores, foram retomados pela atual administração e, desde então, tem reforçando o compromisso da Prefeitura com o esporte e com a formação integral dos alunos.

A prefeita Ceci destacou o simbolismo da retomada do projeto. “Retomar os Jogos Estudantis foi devolver aos nossos alunos um espaço de alegria, integração e aprendizado. O esporte ensina disciplina, respeito e união, e é por isso que fazemos questão de manter o JEATA vivo e forte”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas ressaltou a importância do evento para a juventude do município. “É uma alegria ver nossos alunos motivados e representando suas escolas. O JEATA une esporte, educação e comunidade, e esse entusiasmo é fruto de uma gestão que acredita nos jovens de Atalaia”, destacou.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, enfatizou o impacto pedagógico da iniciativa. “O JEATA mobiliza alunos, professores e famílias. Ele fortalece o vínculo entre as escolas e incentiva o protagonismo estudantil. Retomar essa tradição é reafirmar nosso compromisso com uma educação completa e transformadora”, declarou.

A cerimônia contou com o desfile das delegações escolares, apresentações culturais e o acendimento simbólico do fogo dos jogos, que marcou oficialmente o início das disputas.

A programação esportiva segue ao longo de dezembro, envolvendo diferentes modalidades e promovendo integração, convivência saudável e espírito esportivo entre os estudantes.