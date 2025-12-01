20°C 32°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Escurinho x Ferroviária e Real Alto x Vira Copos duelam por vaga na grande final do Atalaiense de Futebol da 1ª divisão

Competição é realizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
01/12/2025 às 22h40 Atualizada em 01/12/2025 às 22h53
Escurinho x Ferroviária e Real Alto x Vira Copos duelam por vaga na grande final do Atalaiense de Futebol da 1ª divisão
Escurinho x Ferroviária e Real Alto x Vira Copos duelam por vaga na grande final do Atalaiense de Futebol da 1ª divisão.

A última rodada da segunda fase do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª divisão de 2025, realizada neste domingo (30), definiu os quatro semifinalistas que vão em buscar da vaga na grande final da competição. Escurinho vai enfrentar a Ferroviária e o Real Alto encara o pentacampeão Vira Copos. 

O Escurinho chegou a 7 pontos e garantiu a classificação em primeiro lugar de seu grupo, com a vitória por 2 a 0 contra o Vira Copos. Os gols foram marcados por Jaelson e João Gomes. Já classificado, o Vira Copos viu seu adversário o ultrapassar na tabela, ficando na segunda colocação com 6 pontos.

Real Alto e Ferroviária fizeram um grande jogo que terminou empatado por 2 a 2, com gols dos artilheiros Rodolfo (2x) para o Real Alto e Wellington Silva (2x) para a Ferroviária. O resultado garantiu o Real Alto na liderança do grupo com 7 pontos e a classificação da Ferroviária em segundo lugar com 5 pontos.

Em um jogo de 7 gols, a Fazendinha goleou o Náutico por 5 a 2, com gols de José Silva (2x), Damião Lima (2x) e Ariel para a Fazendinha e Sérgio neto e Júnior Vigário para o Náutico. As duas equipes deram adeus a competição.

No outro confronto que não resultou em classificação, Unidos da Vila derrotou o Volta Redonda pelo placar de 2 a 0, com gols de Kennedy e Carlos Netto. 

Dia e horário das partidas válidas pela semifinal ainda serão definidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, organizadora da competição. 

Além de seguirem vivos na disputa pelo título de campeão atalaiense de 2025, Escurinho, Ferroviária, Real Alto e Vira Copos já garantiram sua participação no Torneio de Futebol Nossa Senhora das Brotas 2026.

