Câmara Municipal de Atalaia

Vereadores prestigiam abertura do Natal Luz de Atalaia

Presidente do Legislativo municipal, vereador Cicinho Melo, destacou a importância desse tradicional momento para as famílias atalaienses.

Por: Phablo Monteiro
01/12/2025 às 11h46
Vereadores prestigiam abertura do Natal Luz de Atalaia. Foto: Divulgação

As noites de Atalaia já estão iluminadas em clima natalino. Vereadores do município estiveram presentes na noite deste domingo, 30 de novembro, na abertura do Natal Luz 2025, no bairro José Paulino, tradicional evento organizado pelo Governo Municipal. 

A abertura contou com cortejo natalino pelas ruas da cidade, apresentações culturais, acendimento das luzes natalinas, levou cor, brilho e personagens especiais para perto das famílias atalaienses. Além de toda a programação cultural, a noite contou também com o tradicional Show de Prêmios do Natal Luz. 

O presidente do Legislativo municipal, vereador Cicinho Melo, destacou a importância desse tradicional momento para as famílias atalaienses. 

“Parabenizo a prefeita Ceci, o vice-prefeito Nicollas e toda a gestão pela abertura do Natal Luz, um momento que renova a esperança e fortalece nossa união como cidade. Seguimos juntos construindo dias ainda melhores para nosso povo”, destacou o presidente Cicinho Melo.

A vereadora Maria da Comesa também comentou sobre esse momento. “Trabalhando juntos para construir uma cidade cada vez melhor e mais acolhedora. Que este período renove a esperança e a união de todos nós”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Cicinho Melo (MDB), presidente da Câmara de Atalaia.
