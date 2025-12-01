Natal Luz leva alegria e emoção para as famílias atalaienses

A magia do fim de ano já tomou conta da cidade de Atalaia. Na noite deste domingo, dia 30 de novembro, a Prefeitura realizou a abertura oficial do Natal Luz 2025, que traz o tema “Atalaia iluminada de amor e esperança”.

A abertura contou com cortejo natalino pelas ruas da cidade, apresentações culturais, acendimento das luzes natalinas, levou cor, brilho e personagens especiais para perto das famílias atalaienses.

Além de toda a programação cultural, a noite contou também com o tradicional Show de Prêmios do Natal Luz, que já faz parte da história das famílias atalaiense e movimenta a cidade com muita expectativa e comemoração.

A prefeita Ceci destacou que foi uma noite inesquecível para Atalaia. “Cada sorriso, cada olhar encantado e cada família presente fizeram tudo valer a pena. É por vocês que a gente trabalha, sonha e transforma. O Natal Luz está oficialmente aberto! Que a magia dessa temporada ilumine cada lar e encha nossa cidade de esperança, união e luz”.

Para o vice-prefeito Nicollas, o Natal Luz mostrou, mais uma vez, a força e a união do povo atalaiense. “A noite foi especial, cheia de emoção e daquele jeitinho que só a nossa cidade sabe fazer. Obrigado a todos que vieram e fizeram valer cada segundo! É um orgulho trabalhar por vocês e caminhar ao lado da prefeita Ceci, construindo mais um ano dessa festa que já virou tradição em Atalaia”.

O protagonista da noite foi o povo atalaiense, que participa, celebra e mantém viva a tradição do Natal Luz em mais um ano inesquecível.