21°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Natal Luz leva alegria e emoção para as famílias atalaienses

Abertura contou com cortejo natalino pelas ruas da cidade, apresentações culturais, acendimento das luzes natalinas e show de prêmios.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
01/12/2025 às 08h36
Natal Luz leva alegria e emoção para as famílias atalaienses
Foto: Ascom / Jal Gomes

A magia do fim de ano já tomou conta da cidade de Atalaia. Na noite deste domingo, dia 30 de novembro, a Prefeitura realizou a abertura oficial do Natal Luz 2025, que traz o tema “Atalaia iluminada de amor e esperança”.

A abertura contou com cortejo natalino pelas ruas da cidade, apresentações culturais, acendimento das luzes natalinas, levou cor, brilho e personagens especiais para perto das famílias atalaienses.

Além de toda a programação cultural, a noite contou também com o tradicional Show de Prêmios do Natal Luz, que já faz parte da história das famílias atalaiense e movimenta a cidade com muita expectativa e comemoração.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci destacou que foi uma noite inesquecível para Atalaia. “Cada sorriso, cada olhar encantado e cada família presente fizeram tudo valer a pena. É por vocês que a gente trabalha, sonha e transforma. O Natal Luz está oficialmente aberto! Que a magia dessa temporada ilumine cada lar e encha nossa cidade de esperança, união e luz”.

Continua após a publicidade

 

Para o vice-prefeito Nicollas, o Natal Luz mostrou, mais uma vez, a força e a união do povo atalaiense. “A noite foi especial, cheia de emoção e daquele jeitinho que só a nossa cidade sabe fazer. Obrigado a todos que vieram e fizeram valer cada segundo! É um orgulho trabalhar por vocês e caminhar ao lado da prefeita Ceci, construindo mais um ano dessa festa que já virou tradição em Atalaia”. 

O protagonista da noite foi o povo atalaiense, que participa, celebra e mantém viva a tradição do Natal Luz em mais um ano inesquecível.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Jal Gomes
Festa da Padroeira Há 2 dias

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira

Programação especial segue até 8 de dezembro, data dedicada ao Dogma da Imaculada Conceição.

 Foto: Mykesio Max / MST
MST Há 4 dias

Com diversidade produtiva e atrações culturais, MST vai realizar a 7ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia (AL)

A Feira da Reforma Agrária do MST acontecerá no bairro José Paulino, às margens da BR-316.

 Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia.
Parceria Há 2 semanas

Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia

Com o empenho da Prefeitura de Atalaia, o apoio da Codevasf e a articulação decisiva de Arthur Lira, o município celebra uma transformação que avança a passos largos.

 Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro.
Natal Luz Há 2 semanas

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro

Evento será realizado a partir das 17h, na Vila José Paulino, marcando oficialmente o início das celebrações natalinas no município.

 Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras.
Consciência Negra Há 2 semanas

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras

Programação especial destaca a força da ancestralidade e promove reflexão sobre igualdade e respeito.

Atalaia, AL
31°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 33°
31° Sensação
6.01 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h54 Nascer do sol
17h32 Pôr do sol
Terça
34° 20°
Quarta
35° 21°
Quinta
36° 21°
Sexta
35° 21°
Sábado
34° 22°
Publicidade
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Legislativo Presente Há 3 horas

Vereadores prestigiam abertura do Natal Luz de Atalaia
Natal Luz Há 6 horas

Natal Luz leva alegria e emoção para as famílias atalaienses
Cultura Há 19 horas

Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira
FLIATA 2025 Há 1 dia

CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025
Festa da Padroeira Há 2 dias

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira De quem é a VERDADE afinal? | Por Givanildo Ferreira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias