21°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira

Evento cultural é uma iniciativa conjunta do Coletivo Afro Odara e do Centro Cultural Vem Jogar Camará.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
30/11/2025 às 19h13 Atualizada em 30/11/2025 às 19h43
Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira
1º Festival da Cultura Afro-Brasileira de Atalaia.

Em Atalaia, a história e a cultura afro-brasileira foram celebradas e reafirmadas durante a manhã deste domingo, 30 de novembro, com a realização do 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira do município. Uma iniciativa conjunta do Coletivo Afro Odara e do Centro Cultural Vem Jogar Camará, que contou com o apoio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e da vereadora Joana D’arck.

O lindo evento cultural marcou o encerramento de várias ações realizadas no município ao longo desse mês da Consciência Negra, com o objetivo de celebrar as raízes africanas, fortalecer a identidade afro-brasileira e promover diálogos fundamentais sobre diversidade, inclusão e equidade racial.  

O Festival teve início na Praça do Trevo e, logo em seguida, percorreu as principais ruas da cidade. Contou com apresentações culturais do Maculelê Filhas de Dandada, do Grupo Capoeira Brasil, da Banda Afro Odara, da Banda Afro Ginga, da Orquestra de Berimbau do GCB-Atalaia e do cantor Paulo Rick (Canário) que interpretou o Hino de Atalaia.

Continua após a publicidade

 

Teve como convidados especiais a vereadora Joana D’arck, o mestre Sandro da Afro Mandela, primeira Banda Afro do Estado de Alagoas, o professor Devinho do Afro Cras de Viçosa, oo Pai Edson e Ekedy Lea, representantes da religião de matriz africana e o maestro Toninho da Banda da Fanfarra Estrela do Paraíba.

Continua após a publicidade

 

Um dos idealizadores do 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira em Atalaia, o músico e escritor atalaiense Felipe Kauê, representante do Coletivo Afro Odara, destacou que o mês de novembro foi repleto de ações em Atalaia e outros municípios, em alusão e fortalecimento da consciência negra. 

Felipe Kauê realizou palestras sobre racismo estrutural na rede ensino, teve show da Banda Afro Odara e Black Will no Quilombo em Santa Luzia do Norte, visita e roda de Capoeira no Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga com o Grupo Capoeira Brasil, participação da Banda Afro Odara, do Grupo Capoeira Brasil e Maculelê Filhas de Dandara no Eco Festival em Flexeiras, arrastando um grande público pelas ruas daquela cidade, participação no SESI Festival Arte e Cultura Viva Alagoas em Atalaia. 

Reconhecidos como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, o Coletivo Afro Odara e o Vem Jogar Camará, também estiveram no Comitê de Cultura em Alagoas, órgão ligado ao MinC, para tratar de vários assuntos ligados a cultura de Atalaia, a exemplo da reabertura da Casa de Cultura, realização de festivais e a entregar do mapeamento dos principais grupos culturais do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia.
Arte e Cultura Há 2 dias

Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia

Evento foi realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) em parceria com Prefeitura de Atalaia e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

 Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local.
Arte e Cultura Há 3 semanas

Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local

Evento está programando para o próximo dia 28 de novembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

 Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas.
Literatura Há 1 mês

Escritor atalaiense Felipe Kauê lançará novo livro na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas

Com inspiração em sua filha, “As Aventuras de Ceci” traz lições sobre coragem, amor, resiliência, empatia, solidariedade e respeito.

Os jovens capoeiristas Julhinha, Sereia e Mamute foram os representantes da cidade na competição.
Capoeira Há 2 meses

Jovens atalaienses se destacam no 3° Campeonato Alagoano de Capoeira realizado pela FECEAL

Sereia foi vice-campeã na categoria Juvenil A, enquanto Mamute ficou com a terceira colocação na categoria Juvenil B.

 Felié Kauê, um dos nomes mais culturais do município de Atalaia.
Cultura Atalaiense Há 2 meses

Felipe Kauê celebra aniversário com trajetória marcada pelo resgate da história, cultura e turismo de Atalaia

Ativista social, músico, escritor e historiador em formação, ele é um dos principais nomes da cena cultural do município.

Atalaia, AL
31°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 33°
31° Sensação
6.01 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h54 Nascer do sol
17h32 Pôr do sol
Terça
34° 20°
Quarta
35° 21°
Quinta
36° 21°
Sexta
35° 21°
Sábado
34° 22°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Legislativo Presente Há 3 horas

Vereadores prestigiam abertura do Natal Luz de Atalaia
Natal Luz Há 6 horas

Natal Luz leva alegria e emoção para as famílias atalaienses
Cultura Há 19 horas

Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira
FLIATA 2025 Há 1 dia

CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025
Festa da Padroeira Há 2 dias

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira De quem é a VERDADE afinal? | Por Givanildo Ferreira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias