Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira

Em Atalaia, a história e a cultura afro-brasileira foram celebradas e reafirmadas durante a manhã deste domingo, 30 de novembro, com a realização do 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira do município. Uma iniciativa conjunta do Coletivo Afro Odara e do Centro Cultural Vem Jogar Camará, que contou com o apoio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e da vereadora Joana D’arck.

O lindo evento cultural marcou o encerramento de várias ações realizadas no município ao longo desse mês da Consciência Negra, com o objetivo de celebrar as raízes africanas, fortalecer a identidade afro-brasileira e promover diálogos fundamentais sobre diversidade, inclusão e equidade racial.

O Festival teve início na Praça do Trevo e, logo em seguida, percorreu as principais ruas da cidade. Contou com apresentações culturais do Maculelê Filhas de Dandada, do Grupo Capoeira Brasil, da Banda Afro Odara, da Banda Afro Ginga, da Orquestra de Berimbau do GCB-Atalaia e do cantor Paulo Rick (Canário) que interpretou o Hino de Atalaia.

Teve como convidados especiais a vereadora Joana D’arck, o mestre Sandro da Afro Mandela, primeira Banda Afro do Estado de Alagoas, o professor Devinho do Afro Cras de Viçosa, oo Pai Edson e Ekedy Lea, representantes da religião de matriz africana e o maestro Toninho da Banda da Fanfarra Estrela do Paraíba.

Um dos idealizadores do 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira em Atalaia, o músico e escritor atalaiense Felipe Kauê, representante do Coletivo Afro Odara, destacou que o mês de novembro foi repleto de ações em Atalaia e outros municípios, em alusão e fortalecimento da consciência negra.

Felipe Kauê realizou palestras sobre racismo estrutural na rede ensino, teve show da Banda Afro Odara e Black Will no Quilombo em Santa Luzia do Norte, visita e roda de Capoeira no Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga com o Grupo Capoeira Brasil, participação da Banda Afro Odara, do Grupo Capoeira Brasil e Maculelê Filhas de Dandara no Eco Festival em Flexeiras, arrastando um grande público pelas ruas daquela cidade, participação no SESI Festival Arte e Cultura Viva Alagoas em Atalaia.

Reconhecidos como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, o Coletivo Afro Odara e o Vem Jogar Camará, também estiveram no Comitê de Cultura em Alagoas, órgão ligado ao MinC, para tratar de vários assuntos ligados a cultura de Atalaia, a exemplo da reabertura da Casa de Cultura, realização de festivais e a entregar do mapeamento dos principais grupos culturais do município.