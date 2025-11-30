21°C 31°C
Projeto institucional promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e seguido por todas as unidades de ensino do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
30/11/2025 às 08h59
CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025
CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025.

No último dia 26 de novembro, o CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral, localizado no bairro José Paulino, realizou uma belíssima exposição das experiências das crianças dentro da temática “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”, proposta pela FLIATA – Feira Literária de Atalaia, projeto institucional promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e seguido por todas as unidades de ensino do município.

A equipe pedagógica da instituição trabalhou obras das renomadas autoras Ana Maria Machado e Tatiana Belinky, ambas referências na literatura infantil. Inspiradas pelo universo feminino dessas escritoras, as salas de referência escolheram mulheres marcantes da comunidade escolar para homenagear, reconhecendo suas trajetórias, dedicação e impacto na vida das crianças.

As homenageadas foram:

Berçário I: Tia Maria Ivonete de Amorim– auxiliar de sala aposentada

Berçário II: Tia Ana Paula Lopes – professora

Maternal I (A): Rosimeire Vitor dos Santos – professora aposentada

Maternal I (B): Maria das Graças Zeferino Vasconcelos – professora aposentada

Maternal II (A): Maria Cícera da Silva – professora aposentada

Maternal II (B): Josiene Santos – professora 

Maternal II (C): Zeneide Raimundo Santos – auxiliar de sala da unidade

1º Período (A e B): Lucinéia Ferreira Mendes – merendeira da escola

2º Período (A): Maria da Conceição Santos (Thill) – professora aposentada

2º Período (B): Célia Cristina dos Santos Lima – professora aposentada

Cada uma dessas mulheres incríveis foram convidadas a visitar as turmas, interagir com as crianças e participar de momentos de brincadeiras, atividades e troca de experiências com os profissionais. Entre sorrisos, fotos e conversas afetivas, o reencontro de histórias revelou o quanto cada homenageada transforma — ou já transformou — vidas por meio do seu trabalho.

O momento foi de grande riqueza emocional, não apenas para as crianças, mas também para cada homenageada, que pôde sentir o reconhecimento e a importância do legado que deixaram na sociedade atalaiense.

“A valorização deve ser evidenciada enquanto você está vivo! Cada uma delas deixou marcas positivas naqueles que por elas passaram”, destaca Eliane Torquato, diretora da unidade.

O CEI Prof. Gélio Malheiros reafirma, assim, seu compromisso em fortalecer a formação humana, o respeito e o reconhecimento às histórias que constroem a educação no município de Atalaia.

