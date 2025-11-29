21°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira

Programação especial segue até 8 de dezembro, data dedicada ao Dogma da Imaculada Conceição.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Jal Gomes
29/11/2025 às 12h29
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira
Foto: Jal Gomes

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Atalaia, iniciou nesta sexta-feira, 28 de novembro, as celebrações em honra à Padroeira da cidade, com uma programação especial que segue até 8 de dezembro, data dedicada ao Dogma da Imaculada Conceição.

Neste ano, os paroquianos são convidados a viver intensamente o tema: “Maria, Mãe Imaculada, acolhei-nos como peregrinos da esperança”.

“Que este tempo santo seja marcado pela fé que renova, pela oração que fortalece e pela unidade que nos faz caminhar juntos como comunidade. Que cada celebração, encontro e momento de devoção desperte em nossos corações a graça de sermos verdadeiros filhos e filhas de Maria, guiados pela luz da esperança que nunca se apaga”, destaca a Paróquia em postagem nas redes sociais. 

Continua após a publicidade

 

Na abertura desta tradicional festividade católica em Atalaia, foi realizada a Procissão da Bandeira, pelas ruas da cidade, contando com a participação de grande número de fiéis, que seguiram ao lado do pároco Padre Edinaldo.

Continua após a publicidade

 

“Vivemos tempos desafiadores — crises, cansaço, desânimo… Por isso, mais do que nunca, precisamos aprender a esperar, a acolher e a confiar, mesmo quando pareça difícil. Que esta festa seja um verdadeiro encontro da Mãe com seus filhos, um tempo de renovar a fé e o coração. E que ressoe em nós as palavras de Jesus na cruz: “Mulher, eis aí teu filho”, comenta o Padre Edinaldo.

A fé e devoção do povo atalaiense à Imaculada Conceição remota ao começo do século XIX, principalmente após iniciativa do Padre José Vicente de Macedo, em construir na região da várzea (parte da baixa de Atalaia), uma capelinha em honra a Nossa Senhora da Conceição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Mykesio Max / MST
MST Há 3 dias

Com diversidade produtiva e atrações culturais, MST vai realizar a 7ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia (AL)

A Feira da Reforma Agrária do MST acontecerá no bairro José Paulino, às margens da BR-316.

 Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia.
Parceria Há 2 semanas

Prefeita Ceci agradece a Arthur Lira por obras de pavimentação em ritmo acelerado no povoado Ouricuri, em Atalaia

Com o empenho da Prefeitura de Atalaia, o apoio da Codevasf e a articulação decisiva de Arthur Lira, o município celebra uma transformação que avança a passos largos.

 Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro.
Natal Luz Há 2 semanas

Natal Luz 2025: Atalaia se prepara para uma noite de encanto, luz e emoção no dia 30 de novembro

Evento será realizado a partir das 17h, na Vila José Paulino, marcando oficialmente o início das celebrações natalinas no município.

 Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras.
Consciência Negra Há 2 semanas

Atalaia inicia Semana da Consciência Negra com oficinas, cultura e valorização das raízes afro-brasileiras

Programação especial destaca a força da ancestralidade e promove reflexão sobre igualdade e respeito.

 Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18).
Natal Luz Há 2 semanas

Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos cupons do Show de Prêmios do Natal Luz 2025 nesta terça-feira (18)

Distribuição será feita porta a porta, contemplando todas as localidades do município.

Atalaia, AL
30°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 31°
30° Sensação
6.86 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h54 Nascer do sol
17h31 Pôr do sol
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 21°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 21°
Publicidade
Professor Lesso
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Últimas notícias
FLIATA 2025 Há 5 horas

CEI Prof. Gélio Malheiros de Miranda Cabral celebra a força das mulheres na FLIATA 2025
Festa da Padroeira Há 1 dia

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira
Arte e Cultura Há 1 dia

Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia
Coluna Há 3 dias

De quem é a VERDADE afinal? | Por Givanildo Ferreira
FLIATA 2025 Há 3 dias

Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA

Publicidade
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira De quem é a VERDADE afinal? | Por Givanildo Ferreira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias