Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Atalaia, inicia festa da Padroeira

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Atalaia, iniciou nesta sexta-feira, 28 de novembro, as celebrações em honra à Padroeira da cidade, com uma programação especial que segue até 8 de dezembro, data dedicada ao Dogma da Imaculada Conceição.

Neste ano, os paroquianos são convidados a viver intensamente o tema: “Maria, Mãe Imaculada, acolhei-nos como peregrinos da esperança”.

“Que este tempo santo seja marcado pela fé que renova, pela oração que fortalece e pela unidade que nos faz caminhar juntos como comunidade. Que cada celebração, encontro e momento de devoção desperte em nossos corações a graça de sermos verdadeiros filhos e filhas de Maria, guiados pela luz da esperança que nunca se apaga”, destaca a Paróquia em postagem nas redes sociais.

Na abertura desta tradicional festividade católica em Atalaia, foi realizada a Procissão da Bandeira, pelas ruas da cidade, contando com a participação de grande número de fiéis, que seguiram ao lado do pároco Padre Edinaldo.

“Vivemos tempos desafiadores — crises, cansaço, desânimo… Por isso, mais do que nunca, precisamos aprender a esperar, a acolher e a confiar, mesmo quando pareça difícil. Que esta festa seja um verdadeiro encontro da Mãe com seus filhos, um tempo de renovar a fé e o coração. E que ressoe em nós as palavras de Jesus na cruz: “Mulher, eis aí teu filho”, comenta o Padre Edinaldo.

A fé e devoção do povo atalaiense à Imaculada Conceição remota ao começo do século XIX, principalmente após iniciativa do Padre José Vicente de Macedo, em construir na região da várzea (parte da baixa de Atalaia), uma capelinha em honra a Nossa Senhora da Conceição.