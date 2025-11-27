Publicidade
Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA

Prefeita Ceci foi homenageada pelas crianças.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
27/11/2025 às 19h41
Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA. Foto: Jal Gomes

A prefeita de Atalaia, Ceci, e o vice-prefeito Nicollas estiveram na manhã desta quinta-feira (27) acompanhando de perto as apresentações da Feira Literária de Atalaia (FLIATA) realizadas pela Creche CRIA Toni Barros. O evento integra a programação municipal promovida pela Secretaria de Educação, que tem como objetivo estimular a leitura e fortalecer o desenvolvimento literário das crianças da rede pública.

As apresentações encantaram o público, revelando o talento e o conhecimento dos pequenos, que deram um verdadeiro show em cada atividade. A FLIATA, que já se tornou uma das ações educacionais mais aguardadas do ano, reforça a importância de aproximar as crianças do universo da leitura desde cedo, ampliando o aprendizado e incentivando o prazer pela literatura.

Este ano, o tema da feira foi “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”, o que inspirou a Creche CRIA a prestar uma homenagem especial à prefeita Ceci. Surpresa pela homenagem, a gestora relatou a emoção vivida.

Continua após a publicidade

 

“Hoje vivi um daqueles momentos que ficam pra sempre no coração! Fui à Creche CRIA prestigiar a FLIATA e fui surpreendida com uma homenagem linda de uma das turmas. Ouvir minha história pelas vozes das crianças, sentir o carinho delas, entender o quanto representatividade importa… é de emocionar qualquer coração! Amei, gente! Meu agradecimento às professoras, coordenação e famílias! Seguimos juntas, inspirando nossas crianças a acreditarem no próprio futuro!”, destacou a prefeita em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas também celebrou a iniciativa e destacou o impacto positivo da feira na formação das crianças.

“Ver a Creche CRIA tão cheia de vida, talento e afeto reforça a certeza de que estamos no caminho certo: cuidando, investindo e acreditando no futuro da nossa gente! Parabéns a todos que fazem essa linda feira acontecer, vocês transformam vidas todos os dias!”, comentou o vice-prefeito.

A FLIATA segue movimentando unidades escolares em todo o município, valorizando histórias inspiradoras e fortalecendo o vínculo entre educação, cultura e identidade local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo homenageia a ilustre cordelista atalaiense Rosilda Ferreira.
FLIATA 2025 Há 17 horas

FLIATA 2025: Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo homenageia a ilustre cordelista atalaiense Rosilda Ferreira

Nesta edição, Feira Literária de Atalaia apresenta o tema: “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”.

 Prefeitura de Atalaia anuncia 8ª FEJAES 2025, feira que valoriza o empreendedorismo, a cultura e a criatividade da EJA.
FEJAES Há 2 semanas

Prefeitura de Atalaia anuncia 8ª FEJAES 2025, feira que valoriza o empreendedorismo, a cultura e a criatividade da EJA

Evento apresenta produtos idealizados e confeccionados pelos estudantes da EJA, que expressam em cada peça o talento, a criatividade e o compromisso com práticas sustentáveis.

 Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro.
Educação Há 3 semanas

Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro

Comitiva atalaiense é formada por 24 participantes, sendo 14 estudantes da rede municipal de ensino, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

 Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo.
Educação Há 3 semanas

Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo

Metodologia ABA é reconhecida internacionalmente por contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes com autismo, promovendo mais autonomia e qualidade de vida.

 Foto: Ascom / Jal Gomes
Educação Há 3 semanas

Prefeitura de Atalaia garante transporte gratuito para estudantes que farão o ENEM neste domingo (9)

Os ônibus sairão de diferentes comunidades da zona rural e urbana, com destino às escolas Floriano Peixoto (Centro), Antônio Amâncio (Vila) e Fortunato (Vila), locais de aplicação das provas em Atalaia.

