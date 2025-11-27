Ceci e Nicollas prestigiam a FLIATA da Creche CRIA

A prefeita de Atalaia, Ceci, e o vice-prefeito Nicollas estiveram na manhã desta quinta-feira (27) acompanhando de perto as apresentações da Feira Literária de Atalaia (FLIATA) realizadas pela Creche CRIA Toni Barros. O evento integra a programação municipal promovida pela Secretaria de Educação, que tem como objetivo estimular a leitura e fortalecer o desenvolvimento literário das crianças da rede pública.

As apresentações encantaram o público, revelando o talento e o conhecimento dos pequenos, que deram um verdadeiro show em cada atividade. A FLIATA, que já se tornou uma das ações educacionais mais aguardadas do ano, reforça a importância de aproximar as crianças do universo da leitura desde cedo, ampliando o aprendizado e incentivando o prazer pela literatura.

Este ano, o tema da feira foi “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”, o que inspirou a Creche CRIA a prestar uma homenagem especial à prefeita Ceci. Surpresa pela homenagem, a gestora relatou a emoção vivida.

Continua após a publicidade

“Hoje vivi um daqueles momentos que ficam pra sempre no coração! Fui à Creche CRIA prestigiar a FLIATA e fui surpreendida com uma homenagem linda de uma das turmas. Ouvir minha história pelas vozes das crianças, sentir o carinho delas, entender o quanto representatividade importa… é de emocionar qualquer coração! Amei, gente! Meu agradecimento às professoras, coordenação e famílias! Seguimos juntas, inspirando nossas crianças a acreditarem no próprio futuro!”, destacou a prefeita em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

O vice-prefeito Nicollas também celebrou a iniciativa e destacou o impacto positivo da feira na formação das crianças.

“Ver a Creche CRIA tão cheia de vida, talento e afeto reforça a certeza de que estamos no caminho certo: cuidando, investindo e acreditando no futuro da nossa gente! Parabéns a todos que fazem essa linda feira acontecer, vocês transformam vidas todos os dias!”, comentou o vice-prefeito.

A FLIATA segue movimentando unidades escolares em todo o município, valorizando histórias inspiradoras e fortalecendo o vínculo entre educação, cultura e identidade local.