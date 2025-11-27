FLIATA 2025: Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo homenageia a ilustre cordelista atalaiense Rosilda Ferreira

Com o tema “Toda criança tem uma mulher incrível para conhecer”, a edição de 2025 da Feira Literária de Atalaia (FLIATA) vem mergulhando no universo literário feminino e realizando belíssimas homenagens a grandes mulheres atalaienses.

Dentro dessa proposta, a Creche Sítio do Pica-Pau Amarelo, situada no Distrito Santo Antônio, realizou uma homenagem especial à cordelista atalaiense Rosilda Ferreira, uma das mais reconhecidas artistas da terra.

A atividade ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro, quando as crianças tiveram a oportunidade de conhecer não apenas as obras da autora, mas também detalhes de sua trajetória marcada por sensibilidade, poesia e resistência cultural. A ação integrou a programação pedagógica da creche para a FLIATA, que vem mobilizando unidades escolares de todo o município.

Durante a homenagem, Rosilda Ferreira se emocionou ao ver sua história recontada pelos pequenos. Ela agradeceu à equipe da creche pela iniciativa e destacou sua felicidade em ver sua produção literária chegando às salas de aula.

“Ser homenageada pelo meu trabalho é uma emoção que mal cabe no peito. É como se cada verso que escrevi, muitas vezes em silêncio, agora ganhasse voz no coração de outras pessoas. Sinto uma alegria imensa, quase indescritível, ao saber que minha história de vida inspira outras pessoas e que meus poemas e cordéis chegaram às salas de aula, sendo lidos, sentidos e discutidos pelos alunos. Jamais imaginei que minhas palavras, nascidas de vivências, sonhos e dores, pudessem ir tão longe. Ver meu trabalho estudado é como assistir a um sonho se materializando. Receber esta homenagem é mais do que um reconhecimento: é um abraço na alma, é a certeza de que cada linha que escrevi valeu a pena”, declarou a cordelista, visivelmente emocionada.