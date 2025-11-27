Publicidade
Com diversidade produtiva e atrações culturais, MST vai realizar a 7ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia (AL)

A Feira da Reforma Agrária do MST acontecerá no bairro José Paulino, às margens da BR-316.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: MST / Foto: Mykesio Max
27/11/2025 às 17h42
Foto: Mykesio Max / MST

A cidade de Atalaia vai receber a 7ª edição da Feira da Reforma Agrária do MST nos dias 2 e 3 de dezembro. O evento, que já faz parte do calendário do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, promete reunir uma diversidade de produtos agroecológicos cultivados nas áreas de reforma agrária da região, além de uma programação cultural apresentada por artistas locais.

A Feira da Reforma Agrária do MST acontecerá no bairro José Paulino, às margens da BR-316, animando a comunidade e fortalecendo assim os laços entre campo e cidade.

As famílias atalaienses terão mais uma oportunidade de conhecer a produção oriunda de acampamentos e assentamentos da região, como abacaxi, batata, macaxeira, abóbora, feijão de corda, banana, inhame e muito mais. Os frutos da luta pela terra em Alagoas traduzem o compromisso do MST em levar alimentos cultivados de forma agroecológica e sem o uso de agrotóxicos, destinados à população urbana.

