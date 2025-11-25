Primeira Divisão: Vira Copos e Real Alto vencem, seguem 100% e garantem vaga na semifinal do Campeonato Atalaiense

A elite do futebol atalaiense conheceu, neste domingo (23), os dois primeiros semifinalistas da edição 2025 da Primeira Divisão. Pela segunda rodada da 2ª fase, Real Alto e Vira Copos confirmaram o favoritismo, venceram seus confrontos e garantiram vaga na semifinal com uma rodada de antecedência.

O Real Alto manteve o bom momento e derrotou o Volta Redonda por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por José Lira, Kassio e Rafael Silva. Já o Vira Copos também mostrou força e venceu o Fazendinha por 2 a 0, com gols de Pedro Filho e Eduardo.

Nos outros duelos da rodada, a Ferroviária superou o Unidos da Vila por 2 a 0, com bolas na rede de João Melo e Wellington. O Escurinho aplicou a goleada do dia ao vencer o Náutico Santo Antônio por 4 a 1. Josenildo Júnior, Josinaldo, João Gomes e José Silva marcaram para o Escurinho, enquanto Sérgio Neto descontou para o Náutico.

Com os resultados, a briga pelas duas vagas restantes na semifinal segue aberta. No Grupo A, Escurinho (4 pontos) e Fazendinha (1 ponto) decidirão quem avança. Já no Grupo B, a disputa fica entre Ferroviária (4 pontos) e Volta Redonda (1 ponto).

A última rodada da 2ª fase acontece no próximo domingo (30), no Estádio O Luizão, com os seguintes confrontos:

• Fazendinha x Náutico – 8h

• Escurinho x Vira Copos – 10h

• Unidos da Vila x Volta Redonda – 13h30

• Real Alto x Ferroviária – 15h30

Reconhecido como a maior competição de futebol amador do interior de Alagoas, o Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão é organizado pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.