Prefeitura de Atalaia anuncia 8ª FEJAES 2025, feira que valoriza o empreendedorismo, a cultura e a criatividade da EJA.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), confirmou a realização da 8ª edição da FEJAES 2025 — Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável, que acontecerá no dia 4 de dezembro, a partir das 13h30, na Rua Procópio de Albuquerque, na Vila José Paulino. A feira, considerada uma das principais vitrines do trabalho desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos (EJA), promete reunir produções criativas, sustentáveis e culturalmente representativas dos alunos da rede municipal.

O evento apresenta produtos idealizados e confeccionados pelos estudantes da EJA, que expressam em cada peça o talento, a criatividade e o compromisso com práticas sustentáveis. A feira é também um momento de celebração da identidade cultural do município: um convite para sentir o cheirinho da cultura, o colorido da arte e o carinho das mãos que fazem.

As edições anteriores da FEJAES reforçam a importância do projeto no município. Em 2021, por exemplo, mais de 100 participantes entre alunos, professores e equipe técnica movimentaram a feira, que apresentou trabalhos produzidos a partir de materiais recicláveis, peças customizadas e experimentações criativas relacionadas aos módulos da disciplina, como Empreendedorismo, Educação Financeira, Customização e Uso Sustentável de Resíduos Sólidos.

Para a edição de 2025, a SEMED projeta que a FEJAES será a maior já realizada. O evento contará com a ampliação das bancas de exposição, novos projetos de economia criativa, apresentações práticas dos módulos da disciplina Educação e Trabalho, participação de empreendedores que colaboram com o estágio da EJA e uma programação com atividades interativas abertas ao público, tornando a feira ainda mais dinâmica e participativa.

A Secretária Municipal de Educação, Glauciane Wanderley, destaca que a FEJAES representa o resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano. “A FEJAES é o resultado de um trabalho contínuo, cuidadosamente construído. É uma feira que valoriza talentos e mostra o quanto nossos alunos têm potencial. Em 2025, teremos uma edição ainda mais abrangente, criativa e sustentável”, afirmou.

A prefeita Ceci também ressaltou a relevância da ação para a política educacional de Atalaia, reforçando que a feira representa oportunidade, dignidade e novos caminhos para a população. “A FEJAES mostra que a educação de jovens e adultos é um espaço de sonhos possíveis e resultados reais. Nossa gestão segue investindo em iniciativas que abrem portas e fortalecem a autonomia dos alunos da EJA. Convidamos toda a comunidade para prestigiar mais essa edição”, declarou.

A FEJAES 2025 reafirma o compromisso da gestão municipal com uma educação que transforma vidas, valoriza saberes, incentiva o empreendedorismo e fortalece vínculos. A Prefeitura convida todos os moradores a participarem e prestigiarem mais esse momento especial para a educação de Atalaia.