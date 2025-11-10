21°C 31°C
Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro

Comitiva atalaiense é formada por 24 participantes, sendo 14 estudantes da rede municipal de ensino, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
10/11/2025 às 11h53
Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro.

Atalaia estará representada na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG 2025), que acontece entre os dias 10 e 13 de novembro, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O evento, de alcance nacional, reúne estudantes de todo o país em uma competição que alia ciência, tecnologia e criatividade, promovendo o interesse dos jovens pela astronáutica e pela física.

A comitiva atalaiense é formada por 24 participantes, sendo 14 estudantes da rede municipal de ensino, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre eles, uma psicóloga. Os participantes já estão no local cheios de entusiasmo e orgulho, prontos para viver uma experiência que une aprendizado, inovação e superação, representando Atalaia em um dos maiores eventos científicos e educacionais do país.

“A participação de Atalaia na OBAFOG é motivo de orgulho para todos nós. Isso mostra que nossos alunos estão sonhando alto, acreditando no próprio potencial e levando o nome da nossa cidade para o Brasil”, afirmou a prefeita Ceci.

Continua após a publicidade

 

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, destacou o papel do incentivo à ciência no desenvolvimento dos alunos. “A OBAFOG desperta o olhar científico e estimula a curiosidade dos nossos estudantes. Cada foguete lançado é resultado de muito estudo, dedicação e trabalho em equipe”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

Realizada anualmente, a Olimpíada Brasileira de Foguetes é uma iniciativa da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), e integra o conjunto de ações da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Com a participação inédita na fase nacional, a Prefeitura de Atalaia reforça seu compromisso com uma educação pública que inspira, transforma e incentiva o futuro das novas gerações. Os alunos da rede municipal de ensino já conquistaram 6 medalhas na Mostra Brasileira de Foguetes 2025, realizada em fevereiro deste ano, demonstrando o talento e a dedicação que têm colocado Atalaia em destaque nacional nas áreas de ciência e tecnologia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
