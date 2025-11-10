Atalaia marca presença na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes, no Rio de Janeiro.

Atalaia estará representada na 80ª Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG 2025), que acontece entre os dias 10 e 13 de novembro, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O evento, de alcance nacional, reúne estudantes de todo o país em uma competição que alia ciência, tecnologia e criatividade, promovendo o interesse dos jovens pela astronáutica e pela física.

A comitiva atalaiense é formada por 24 participantes, sendo 14 estudantes da rede municipal de ensino, 7 professores e 3 técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre eles, uma psicóloga. Os participantes já estão no local cheios de entusiasmo e orgulho, prontos para viver uma experiência que une aprendizado, inovação e superação, representando Atalaia em um dos maiores eventos científicos e educacionais do país.

“A participação de Atalaia na OBAFOG é motivo de orgulho para todos nós. Isso mostra que nossos alunos estão sonhando alto, acreditando no próprio potencial e levando o nome da nossa cidade para o Brasil”, afirmou a prefeita Ceci.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, destacou o papel do incentivo à ciência no desenvolvimento dos alunos. “A OBAFOG desperta o olhar científico e estimula a curiosidade dos nossos estudantes. Cada foguete lançado é resultado de muito estudo, dedicação e trabalho em equipe”, afirmou.

Realizada anualmente, a Olimpíada Brasileira de Foguetes é uma iniciativa da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), e integra o conjunto de ações da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Com a participação inédita na fase nacional, a Prefeitura de Atalaia reforça seu compromisso com uma educação pública que inspira, transforma e incentiva o futuro das novas gerações. Os alunos da rede municipal de ensino já conquistaram 6 medalhas na Mostra Brasileira de Foguetes 2025, realizada em fevereiro deste ano, demonstrando o talento e a dedicação que têm colocado Atalaia em destaque nacional nas áreas de ciência e tecnologia.