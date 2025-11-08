Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo.

Com o objetivo de garantir uma educação mais inclusiva, acolhedora e de qualidade para todos, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou neste sábado (8), na Escola Antônio Amâncio, um curso de capacitação sobre a metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) voltado aos professores e cuidadores da rede municipal de ensino.

A formação tem como objetivo aprimorar o atendimento educacional especializado e fortalecer as práticas de inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas municipais. A metodologia ABA é reconhecida internacionalmente por contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes com autismo, promovendo mais autonomia e qualidade de vida.

A prefeita Ceci destacou a importância da ação para o fortalecimento da rede de apoio escolar. “Esse curso representa o nosso compromisso com a educação inclusiva e com os profissionais que fazem a diferença no dia a dia das escolas. Cuidar de quem cuida é fundamental, e cada passo como esse reflete o quanto Atalaia avança com amor, respeito e dedicação aos nossos alunos", disse.

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou o papel dos cuidadores e o impacto da formação. “Os cuidadores têm um papel essencial na rotina escolar dos alunos com autismo. Com essa capacitação, oferecemos ferramentas práticas e conhecimento técnico para que cada um possa atuar com mais segurança, empatia e eficiência", explicou.