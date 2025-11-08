20°C 36°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo

Metodologia ABA é reconhecida internacionalmente por contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes com autismo, promovendo mais autonomia e qualidade de vida.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
08/11/2025 às 16h06 Atualizada em 09/11/2025 às 11h03
Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo
Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo.

Com o objetivo de garantir uma educação mais inclusiva, acolhedora e de qualidade para todos, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou neste sábado (8), na Escola Antônio Amâncio, um curso de capacitação sobre a metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) voltado aos professores e cuidadores da rede municipal de ensino.

A formação tem como objetivo aprimorar o atendimento educacional especializado e fortalecer as práticas de inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas municipais. A metodologia ABA é reconhecida internacionalmente por contribuir para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social de crianças e adolescentes com autismo, promovendo mais autonomia e qualidade de vida.

A prefeita Ceci destacou a importância da ação para o fortalecimento da rede de apoio escolar. “Esse curso representa o nosso compromisso com a educação inclusiva e com os profissionais que fazem a diferença no dia a dia das escolas. Cuidar de quem cuida é fundamental, e cada passo como esse reflete o quanto Atalaia avança com amor, respeito e dedicação aos nossos alunos", disse.

Continua após a publicidade

 

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou o papel dos cuidadores e o impacto da formação. “Os cuidadores têm um papel essencial na rotina escolar dos alunos com autismo. Com essa capacitação, oferecemos ferramentas práticas e conhecimento técnico para que cada um possa atuar com mais segurança, empatia e eficiência", explicou.

Continua após a publicidade

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ascom / Jal Gomes
Educação Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia garante transporte gratuito para estudantes que farão o ENEM neste domingo (9)

Os ônibus sairão de diferentes comunidades da zona rural e urbana, com destino às escolas Floriano Peixoto (Centro), Antônio Amâncio (Vila) e Fortunato (Vila), locais de aplicação das provas em Atalaia.

 Escola Municipal Dr. Emílio de Maia passa por ampla reforma em Atalaia.
Escola Há 2 semanas

Escola Municipal Dr. Emílio de Maia passa por ampla reforma em Atalaia

Educação de Atalaia segue avançando com 17 escolas e creches já reformadas desde 2021.

 Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia
Reconhecimento Há 3 semanas

Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia

Iniciativa reconhece práticas pedagógicas exitosas em turmas multiano e valoriza a educação do campo no município.

 Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da OBR em Vitória, Espirito Santo.
Atabótica Há 4 semanas

Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo

Formada por alunos do Colégio Inovar, equipe atalaiense garantiu vaga após conquistar o título na etapa estadual da OBR.

 Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió.
Educação Há 1 mês

Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió

A iniciativa foi realizada no Cinema Centerplex do Shopping Pátio, em Maceió.

Atalaia, AL
31°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 36°
30° Sensação
4.53 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
04h52 Nascer do sol
17h23 Pôr do sol
Segunda
34° 21°
Terça
31° 20°
Quarta
31° 20°
Quinta
31° 19°
Sexta
30° 21°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Mutirão Há 58 minutos

Alunos da EJA participam de mutirão de consultas oftalmológicas
Esporte Há 17 horas

Vereador Neto Acioli realiza a entrega de material esportivo para time de futebol amador do Conjunto Deus é Fiel

Educação Há 20 horas

Professores e cuidadores da rede municipal participam do curso ABA e aprendem novas estratégias para acompanhamento de alunos com autismo
Coluna Há 2 dias

A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Reajuste Há 2 dias

ARSAL define novas tarifas do Transporte Complementar em Alagoas; veja os novos preços para Atalaia

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Brincadeira? Não. É Assédio. O Caso do Funcionário Ruivo e o Peso da Discriminação Estética | Por Anderson Barros
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias