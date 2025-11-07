Prefeitura de Atalaia garante transporte gratuito para estudantes que farão o ENEM neste domingo (9)

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai garantir transporte gratuito para todos os estudantes que irão realizar as provas do ENEM 2025 neste domingo, dia 9 de novembro. A iniciativa, chamada “Rota do ENEM”, tem o objetivo de facilitar o deslocamento dos candidatos e assegurar que nenhum aluno fique sem acesso ao exame por falta de transporte.

Os ônibus sairão de diferentes comunidades da zona rural e urbana, com destino às escolas Floriano Peixoto (Centro), Antônio Amâncio (Vila) e Fortunato (Vila), locais de aplicação das provas em Atalaia.

📍 Confira as rotas e horários:

Rota 01 – Porangaba, Ouricuri, Triunfo, Pirajá, Flor da Serra, Branca

Saída: 10h | Retorno: após a prova

Rota 02 – Rodoviária, Trevo

Saída: 11h | Retorno: após a prova

Rota 03 – Santo Antônio, Olhos-d’Água, Deus é Fiel, Boca da Mata

Saída: 10h | Retorno: após a prova

A prefeita Ceci destacou a importância da ação como incentivo à educação e à igualdade de oportunidades. “Garantir o transporte é garantir o direito dos nossos jovens de sonhar e conquistar o futuro. Nenhum estudante pode deixar de fazer o ENEM por falta de apoio. A Prefeitura de Atalaia está junto de cada aluno nesse momento tão importante.”

A secretária de Educação, Glauciane Wanderley, reforçou que a gestão tem trabalhado para apoiar os estudantes em todas as etapas. “Essa iniciativa é mais uma demonstração do nosso compromisso com a educação. Desejamos uma boa prova a todos e lembramos que o esforço de hoje é o primeiro passo para as grandes conquistas de amanhã.”

Com a Rota do ENEM, a Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com a educação que transforma, promovendo ações que fortalecem o acesso, a igualdade e o futuro da juventude atalaiense.