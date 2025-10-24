21°C 28°C
Escola Municipal Dr. Emílio de Maia passa por ampla reforma em Atalaia

Educação de Atalaia segue avançando com 17 escolas e creches já reformadas desde 2021.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
24/10/2025 às 09h54
24/10/2025 às 09h54
A educação pública de Atalaia segue avançando. Desde 2021, já são 17 escolas e creches totalmente reformadas, um marco histórico que reforça o compromisso da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas com a qualidade do ensino e o futuro das crianças e jovens do município.

Atualmente, uma das unidades que passam por reforma é a Escola Municipal Dr. Emílio de Maia, localizada no bairro Nova Olinda. As obras estão em ritmo acelerado e fazem parte do amplo programa de reestruturação e revitalização da rede municipal de educação.

O objetivo é garantir melhores condições de aprendizado, com salas mais confortáveis, espaços adequados e uma estrutura moderna que favoreça o desenvolvimento dos alunos e o trabalho dos profissionais da educação.

Com essas ações, a gestão municipal reafirma seu compromisso em construir um futuro melhor para Atalaia, investindo de forma contínua em um dos pilares mais importantes da sociedade: a educação.

