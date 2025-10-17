Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia

Na semana em que se comemora o Dia do Professor, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a primeira edição da premiação “Professor em Destaque das Escolas do Campo”. A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), no auditório da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos.

A iniciativa tem como objetivo valorizar e incentivar os educadores que mantiveram, ao longo do ano letivo de 2025, práticas pedagógicas exitosas voltadas à personalização do ensino e à superação dos desafios do aprendizado em turmas multiano. As experiências reconhecidas contribuem diretamente para o avanço de indicadores de aprendizagem, como a avaliação de fluência, criança alfabetizada e o Saema Campo, voltados à melhoria da qualidade do ensino no município.

A rede municipal de ensino de Atalaia conta atualmente com sete escolas e uma creche do campo, sob direção de Gilmar da Silva e coordenação de Lidiana Toledo. Juntas, as unidades atendem 404 crianças e adultos, com o apoio de 25 professores e 34 funcionários.

Idealizador do projeto, o diretor Gilmar destacou a importância de reconhecer o esforço e a dedicação dos docentes que atuam nas áreas rurais. “Trabalhar com turmas multiano é um grande desafio para os professores, pois exige organização, criatividade e muito planejamento, o que demanda estratégias diversificadas para atender às necessidades de todos”, ressaltou.

Entre os critérios avaliados para a premiação estiveram: busca por conhecimento (formações), atuação como professor pesquisador, pontualidade, uso do Sistema Atalaia Educa, assiduidade, trabalho coletivo e incentivo à permanência do estudante em sala de aula. As categorias premiadas contemplaram Educação Infantil (Práticas Exitosas), Anos Iniciais (Resultado Saema) e EJA (Professor Incentivador pela Permanência do Aluno).

O evento contou ainda com a presença da secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, da diretora de ensino da Semed, Aline Barros, além do diretor Gilmar da Silva, da coordenadora Lidiana Toledo, dos professores homenageados e demais convidados.