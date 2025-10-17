19°C 31°C
Atalaia, AL
Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia

Iniciativa reconhece práticas pedagógicas exitosas em turmas multiano e valoriza a educação do campo no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
17/10/2025 às 12h34
Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia

Na semana em que se comemora o Dia do Professor, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou a primeira edição da premiação “Professor em Destaque das Escolas do Campo”. A solenidade aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), no auditório da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos.

A iniciativa tem como objetivo valorizar e incentivar os educadores que mantiveram, ao longo do ano letivo de 2025, práticas pedagógicas exitosas voltadas à personalização do ensino e à superação dos desafios do aprendizado em turmas multiano. As experiências reconhecidas contribuem diretamente para o avanço de indicadores de aprendizagem, como a avaliação de fluência, criança alfabetizada e o Saema Campo, voltados à melhoria da qualidade do ensino no município.

A rede municipal de ensino de Atalaia conta atualmente com sete escolas e uma creche do campo, sob direção de Gilmar da Silva e coordenação de Lidiana Toledo. Juntas, as unidades atendem 404 crianças e adultos, com o apoio de 25 professores e 34 funcionários.

Idealizador do projeto, o diretor Gilmar destacou a importância de reconhecer o esforço e a dedicação dos docentes que atuam nas áreas rurais. “Trabalhar com turmas multiano é um grande desafio para os professores, pois exige organização, criatividade e muito planejamento, o que demanda estratégias diversificadas para atender às necessidades de todos”, ressaltou.

Entre os critérios avaliados para a premiação estiveram: busca por conhecimento (formações), atuação como professor pesquisador, pontualidade, uso do Sistema Atalaia Educa, assiduidade, trabalho coletivo e incentivo à permanência do estudante em sala de aula. As categorias premiadas contemplaram Educação Infantil (Práticas Exitosas), Anos Iniciais (Resultado Saema) e EJA (Professor Incentivador pela Permanência do Aluno).

O evento contou ainda com a presença da secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, da diretora de ensino da Semed, Aline Barros, além do diretor Gilmar da Silva, da coordenadora Lidiana Toledo, dos professores homenageados e demais convidados.

Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da OBR em Vitória, Espirito Santo.
Atabótica Há 7 dias

Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo

Formada por alunos do Colégio Inovar, equipe atalaiense garantiu vaga após conquistar o título na etapa estadual da OBR.

 Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió.
Educação Há 2 semanas

Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió

A iniciativa foi realizada no Cinema Centerplex do Shopping Pátio, em Maceió.

 Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco.
Literatura Há 2 semanas

Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco

Desfile mostrou como a Literatura pode ganhar vida através da arte e da criatividade.

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional.
Destaque Há 2 semanas

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

Durante a jornada, os estudantes foram protagonistas em atividades práticas e lúdicas que despertaram o interesse por hábitos alimentares saudáveis.

 Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).
Destaque Há 3 semanas

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática

Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

Futebol Há 36 minutos

Mais uma rodada do Campeonato Atalaiense movimenta o domingo em Atalaia
Reconhecimento Há 4 horas

Semed homenageia professores das Escolas do Campo em Atalaia
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 14 de outubro de 2025
Dia do Professor Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia celebra o Dia dos Professores com reconhecimento e valorização da educação
Valorização Há 2 dias

Atalaia é destaque no Vale do Paraíba com Curso de Formação da Guarda Municipal

Vereador Rudinho
Lays Melo
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
