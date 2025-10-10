20°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo

Formada por alunos do Colégio Inovar, equipe atalaiense garantiu vaga após conquistar o título na etapa estadual da OBR.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
10/10/2025 às 20h21
Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo
Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da OBR em Vitória, Espirito Santo.

A equipe Atabótica, formada por alunos do Colégio Inovar, em Atalaia, vai representar o estado de Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que acontece entre os dias 14 e 19 de outubro, em Vitória, capital do Espírito Santo.

Composta pelos estudantes Eduarda Oliveira, Victor Napoleão e Thalysson Tenório, todos da 1ª série do ensino médio, a equipe atalaiense busca trazer para Alagoas mais uma importante conquista, sob a orientação dos professores André Vigário e Gildenor Leite.

O grupo garantiu o direito de representar o estado após vencer a etapa estadual da OBR, realizada no último dia 30 de agosto, em Maceió.

Continua após a publicidade

 

Nesta última terça-feira (7), os integrantes da Atabótica estiveram na Câmara Municipal de Atalaia, onde apresentaram o projeto que levarão para a competição nacional, chamando a atenção dos vereadores e demais presentes com o nível técnico e criativo da proposta.

Continua após a publicidade

 

Reconhecida pelo seu impacto educacional, a Atabótica é um projeto consolidado e campeão do Colégio Inovar, que incentiva os alunos a projetar, construir, programar e competir com robôs, estimulando o aprendizado nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de promover trabalho em equipe, liderança e inovação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió.
Educação Há 7 dias

Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió

A iniciativa foi realizada no Cinema Centerplex do Shopping Pátio, em Maceió.

 Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco.
Literatura Há 1 semana

Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco

Desfile mostrou como a Literatura pode ganhar vida através da arte e da criatividade.

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional.
Destaque Há 1 semana

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

Durante a jornada, os estudantes foram protagonistas em atividades práticas e lúdicas que despertaram o interesse por hábitos alimentares saudáveis.

 Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).
Destaque Há 2 semanas

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática

Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

 Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas.
Educação que Avança Há 2 semanas

Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas

Reconhecimento foi conquistado após avanços na alfabetização medidos pelo Saeb, aplicado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

Atalaia, AL
28°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 29°
30° Sensação
3.53 km/h Vento
66% Umidade
92% (0.62mm) Chance chuva
05h02 Nascer do sol
17h18 Pôr do sol
Domingo
30° 20°
Segunda
29° 20°
Terça
30° 20°
Quarta
27° 20°
Quinta
29° 19°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Projeto Há 5 minutos

Projeto Cidadão Alagoano chega a Atalaia e vai beneficiar 550 crianças e adolescentes com esporte e recreação
Atabótica Há 13 horas

Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo
1ª Divisão Há 2 dias

Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol começa neste final de semana
Poder Legislativo Há 2 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 07 de outubro de 2025
Concurso Público Há 3 dias

Paulo Dantas anuncia para 28 de outubro lançamento oficial do concurso público em diversas áreas

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Isenção do Imposto de Renda para Pessoas com Doenças Graves: o que dizem o STJ e o STF | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6849 (10/10/25)
13
22
23
30
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3509 (10/10/25)
01
03
04
07
09
10
12
14
15
16
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2834 (10/10/25)
09
13
27
40
41
42
43
47
53
61
62
65
66
67
72
77
88
92
93
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2871 (10/10/25)
01
08
22
31
33
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias