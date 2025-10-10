Equipe Atabótica vai representar Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica no Espírito Santo

A equipe Atabótica, formada por alunos do Colégio Inovar, em Atalaia, vai representar o estado de Alagoas na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que acontece entre os dias 14 e 19 de outubro, em Vitória, capital do Espírito Santo.

Composta pelos estudantes Eduarda Oliveira, Victor Napoleão e Thalysson Tenório, todos da 1ª série do ensino médio, a equipe atalaiense busca trazer para Alagoas mais uma importante conquista, sob a orientação dos professores André Vigário e Gildenor Leite.

O grupo garantiu o direito de representar o estado após vencer a etapa estadual da OBR, realizada no último dia 30 de agosto, em Maceió.

Nesta última terça-feira (7), os integrantes da Atabótica estiveram na Câmara Municipal de Atalaia, onde apresentaram o projeto que levarão para a competição nacional, chamando a atenção dos vereadores e demais presentes com o nível técnico e criativo da proposta.

Reconhecida pelo seu impacto educacional, a Atabótica é um projeto consolidado e campeão do Colégio Inovar, que incentiva os alunos a projetar, construir, programar e competir com robôs, estimulando o aprendizado nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de promover trabalho em equipe, liderança e inovação.