Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió.

Pela primeira vez, estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em uma sala de cinema, em Maceió, fortalecendo assim o aprendizado e a preparação para o desafio que esses jovens atalaienses terão. A ação foi realizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa, realizada no Cinema Centerplex do Shopping Pátio, reuniu alunos, professores e gestores em uma manhã de muito aprendizado, troca de experiências e motivação.

Além das aulas, o momento contou com sorteios e muita animação, marcando mais um passo importante no compromisso da nossa gestão com a educação atalaiense.

Para a secretária Glauciane Veiga, essa ação mostra a força da nossa rede de ensino, com a educação em Atalaia acontecendo de forma planejada, comprometida e com ações concretas.

“Em Atalaia, acreditamos que cada passo transforma vidas e constrói um futuro melhor para nossas crianças e jovens. Obrigada a nossa prefeita Ceci, ao vice Nicollas e todos técnicos SEMED, Gestores, Coordenadores, Professores e Profissionais e em especial a todos os nossos estudantes por este dia incrível”, destaca a secretária.