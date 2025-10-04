20°C 27°C
Câmara Municipal de Atalaia
Estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em cinema em Maceió

A iniciativa foi realizada no Cinema Centerplex do Shopping Pátio, em Maceió.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
04/10/2025 às 20h03
Pela primeira vez, estudantes do Ensino Fundamental de Atalaia participaram de um aulão preparatório para o SAEB em uma sala de cinema, em Maceió, fortalecendo assim o aprendizado e a preparação para o desafio que esses jovens atalaienses terão. A ação foi realizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa, realizada no Cinema Centerplex do Shopping Pátio, reuniu alunos, professores e gestores em uma manhã de muito aprendizado, troca de experiências e motivação.

Além das aulas, o momento contou com sorteios e muita animação, marcando mais um passo importante no compromisso da nossa gestão com a educação atalaiense. 

Para a secretária Glauciane Veiga, essa ação mostra a força da nossa rede de ensino, com a educação em Atalaia acontecendo de forma planejada, comprometida e com ações concretas. 

“Em Atalaia, acreditamos que cada passo transforma vidas e constrói um futuro melhor para nossas crianças e jovens. Obrigada a nossa prefeita Ceci, ao vice Nicollas e todos técnicos SEMED, Gestores, Coordenadores, Professores e Profissionais e em especial a todos os nossos estudantes por este dia incrível”, destaca a secretária. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Últimas notícias
Educação Há 13 horas

Jornalismo Há 23 horas

Lucas França e Valdete Calheiros ficam em 2º lugar na Categoria Texto na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo
Literatura Há 2 dias

Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco
Inauguração Há 3 dias

Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia
Homenagem Há 3 dias

Professora Helena de Moraes Pereira

