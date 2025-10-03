19°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco

Desfile mostrou como a Literatura pode ganhar vida através da arte e da criatividade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes e E. M Jabes Francisco
03/10/2025 às 08h23
Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco
Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco.

Na tarde desta quinta-feira (2), a Escola Municipal Jabes Francisco promoveu o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida”, que contou com a participação de alunos, professores, gestores, famílias e toda a comunidade escolar. A iniciativa busca transformar a leitura em arte, inspiração e aprendizado, com encenações baseadas em livros e histórias que ganharam vida através da criatividade e da dedicação dos estudantes.

A prefeita Ceci prestigiou o evento e destacou a relevância do projeto para o fortalecimento da educação no município.

“Foi um momento muito especial para todos nós. Ver nossas crianças protagonizando um projeto tão bonito mostra que a educação em Atalaia segue crescendo, inovando e formando cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. Parabenizo toda a equipe da Escola Jabes Francisco por esse trabalho que orgulha a nossa cidade”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, também ressaltou o impacto da ação no desenvolvimento dos alunos. “O projeto Das Páginas para a Vida é a prova de que a leitura abre caminhos, desperta talentos e forma novas perspectivas para nossos estudantes. Ficamos muito felizes em ver a participação ativa das famílias e o empenho dos professores, que fazem da nossa educação um exemplo de dedicação e compromisso”, destacou.

Continua após a publicidade

 

O desfile foi marcado por encenações inspiradas em livros e histórias, mostrando como a literatura pode ultrapassar os muros da escola e ganhar vida através da arte e da criatividade.

O diretor Ernam Martins agradeceu a toda a equipe da Escola Jabes Francisco e aos alunos que se destacaram no projeto, levando o nome da instituição ao reconhecimento.  

“A educação se reflete no comportamento de cada um, e vocês demonstraram isso de forma exemplar, deixando este diretor imensamente orgulhoso. Meu agradecimento especial também aos pais, mães e responsáveis que prestigiaram o desfile com tanto carinho e dedicação. Gratidão é a palavra que define este momento. O desfile do Projeto de Leitura “Das Páginas para a Vida” foi uma experiência gratificante! Registramos ainda nosso sincero agradecimento à prefeita Ceci, à secretária Glauciane e a toda equipe da SEMED, em nome do Maurício, pelo apoio constante a todos os eventos da Escola Jabes Francisco”, destacou o diretor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional.
Destaque Há 2 dias

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

Durante a jornada, os estudantes foram protagonistas em atividades práticas e lúdicas que despertaram o interesse por hábitos alimentares saudáveis.

 Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).
Destaque Há 4 dias

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática

Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

 Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas.
Educação que Avança Há 6 dias

Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas

Reconhecimento foi conquistado após avanços na alfabetização medidos pelo Saeb, aplicado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

 Começa a construção da Escola do Coração no São Sebastião, em Atalaia.
Escola Estadual Há 1 semana

Começa a construção da Escola do Coração no Povoado São Sebastião

Nova escola terá capacidade para atender até 1.200 estudantes, em uma estrutura moderna e completa, com ginásio, auditório, biblioteca, laboratórios, refeitório, área de convivência e salas amplas e climatizadas.

 Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco
Educação Há 1 semana

Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco

Crianças tiveram uma aula especial no Acampamento Marielle Franco, vivenciando de forma prática o processo de produção de alimentos e fortalecendo a integração entre campo e cidade.

Atalaia, AL
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
28° Sensação
5.15 km/h Vento
56% Umidade
100% (0.12mm) Chance chuva
05h06 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
27° 20°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 19°
Quarta
28° 19°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Últimas notícias
Literatura Há 6 horas

Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco
Inauguração Há 1 dia

Master Jalecos inaugura sua loja física em Atalaia
Homenagem Há 1 dia

Professora Helena de Moraes Pereira
Poder Legislativo Há 2 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 30 de setembro de 2025
Destaque Há 2 dias

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias