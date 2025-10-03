Atalaia celebra a leitura com o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida” da Escola Jabes Francisco.

Na tarde desta quinta-feira (2), a Escola Municipal Jabes Francisco promoveu o desfile do projeto “Das Páginas para a Vida”, que contou com a participação de alunos, professores, gestores, famílias e toda a comunidade escolar. A iniciativa busca transformar a leitura em arte, inspiração e aprendizado, com encenações baseadas em livros e histórias que ganharam vida através da criatividade e da dedicação dos estudantes.

A prefeita Ceci prestigiou o evento e destacou a relevância do projeto para o fortalecimento da educação no município.

“Foi um momento muito especial para todos nós. Ver nossas crianças protagonizando um projeto tão bonito mostra que a educação em Atalaia segue crescendo, inovando e formando cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. Parabenizo toda a equipe da Escola Jabes Francisco por esse trabalho que orgulha a nossa cidade”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, também ressaltou o impacto da ação no desenvolvimento dos alunos. “O projeto Das Páginas para a Vida é a prova de que a leitura abre caminhos, desperta talentos e forma novas perspectivas para nossos estudantes. Ficamos muito felizes em ver a participação ativa das famílias e o empenho dos professores, que fazem da nossa educação um exemplo de dedicação e compromisso”, destacou.

O desfile foi marcado por encenações inspiradas em livros e histórias, mostrando como a literatura pode ultrapassar os muros da escola e ganhar vida através da arte e da criatividade.

O diretor Ernam Martins agradeceu a toda a equipe da Escola Jabes Francisco e aos alunos que se destacaram no projeto, levando o nome da instituição ao reconhecimento.

“A educação se reflete no comportamento de cada um, e vocês demonstraram isso de forma exemplar, deixando este diretor imensamente orgulhoso. Meu agradecimento especial também aos pais, mães e responsáveis que prestigiaram o desfile com tanto carinho e dedicação. Gratidão é a palavra que define este momento. O desfile do Projeto de Leitura “Das Páginas para a Vida” foi uma experiência gratificante! Registramos ainda nosso sincero agradecimento à prefeita Ceci, à secretária Glauciane e a toda equipe da SEMED, em nome do Maurício, pelo apoio constante a todos os eventos da Escola Jabes Francisco”, destacou o diretor.