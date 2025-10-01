20°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional

Durante a jornada, os estudantes foram protagonistas em atividades práticas e lúdicas que despertaram o interesse por hábitos alimentares saudáveis.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
01/10/2025 às 17h27
CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional
CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional.

A CMEI Maria Alves Brasil, localizada em Atalaia, foi destaque na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) ao desenvolver um conjunto de ações inovadoras que envolveram toda a comunidade escolar. A iniciativa reafirmou a importância da alimentação saudável como eixo pedagógico e como parte essencial da formação integral das crianças.

Durante a jornada, os estudantes foram protagonistas em atividades práticas e lúdicas que despertaram o interesse por hábitos alimentares saudáveis; as famílias participaram ativamente, reforçando a integração entre lar e escola no processo educativo; as merendeiras e auxiliares compartilharam seus saberes sobre preparo, higienização e qualidade nutricional dos alimentos; e professores, diretores e coordenadores conduziram atividades planejadas e alinhadas às diretrizes da educação alimentar e nutricional.

Essas ações transcenderam a dimensão pedagógica e se consolidaram como um compromisso coletivo de transformar a alimentação em um campo de aprendizagem, fortalecendo vínculos e promovendo a saúde integral das crianças.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci destacou o orgulho em ver a educação de Atalaia reconhecida em iniciativas nacionais. “A participação da CMEI Maria Alves Brasil na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional mostra o quanto nossa rede tem avançado. É muito gratificante ver alunos, famílias e profissionais unidos em torno de um tema tão essencial. Garantir uma merenda de qualidade e formar cidadãos mais conscientes é uma das prioridades da nossa gestão”, disse.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga Wanderley, também ressaltou o empenho da equipe escolar. “Esse resultado é fruto de muito trabalho e dedicação. Nossos professores, merendeiras e gestores abraçaram a proposta e transformaram a alimentação em uma verdadeira ferramenta de ensino. Isso fortalece a educação de Atalaia e dá às nossas crianças mais saúde e mais oportunidades de aprendizagem”, explicou.

Com iniciativas como essa, a CMEI Maria Alves Brasil reafirma-se como um espaço de aprendizagem integral, em que cada profissional contribui para a formação de crianças mais conscientes, saudáveis e preparadas para o futuro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).
Destaque Há 2 dias

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática

Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

 Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas.
Educação que Avança Há 4 dias

Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas

Reconhecimento foi conquistado após avanços na alfabetização medidos pelo Saeb, aplicado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

 Começa a construção da Escola do Coração no São Sebastião, em Atalaia.
Escola Estadual Há 1 semana

Começa a construção da Escola do Coração no Povoado São Sebastião

Nova escola terá capacidade para atender até 1.200 estudantes, em uma estrutura moderna e completa, com ginásio, auditório, biblioteca, laboratórios, refeitório, área de convivência e salas amplas e climatizadas.

 Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco
Educação Há 1 semana

Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco

Crianças tiveram uma aula especial no Acampamento Marielle Franco, vivenciando de forma prática o processo de produção de alimentos e fortalecendo a integração entre campo e cidade.

 Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência.
Setembro Verde Há 1 semana

Setembro Verde: Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência

Atividade promoveu uma roda de conversa, proporcionando um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências entre as famílias.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
26° Sensação
2.44 km/h Vento
82% Umidade
100% (9.03mm) Chance chuva
05h08 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Quinta
26° 20°
Sexta
26° 19°
Sábado
28° 19°
Domingo
27° 20°
Segunda
27° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Professor Lesso
Últimas notícias
Poder Legislativo Há 16 minutos

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 30 de setembro de 2025
Destaque Há 2 horas

CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional
Oportunidade Há 3 horas

Defensoria Pública promove seleção para estágio em Direito em Atalaia
Saúde Há 1 dia

Campanha de Vacinação Antirrábica começa em Atalaia no dia 6 de outubro
Agora é Lei! Há 1 dia

De autoria do vereador Rudinho, Lei 1252/25 reserva aos negros 20% das vagas em concursos públicos no âmbito municipal

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias