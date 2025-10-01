CMEI Maria Alves Brasil se destaca na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional.

A CMEI Maria Alves Brasil, localizada em Atalaia, foi destaque na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) ao desenvolver um conjunto de ações inovadoras que envolveram toda a comunidade escolar. A iniciativa reafirmou a importância da alimentação saudável como eixo pedagógico e como parte essencial da formação integral das crianças.

Durante a jornada, os estudantes foram protagonistas em atividades práticas e lúdicas que despertaram o interesse por hábitos alimentares saudáveis; as famílias participaram ativamente, reforçando a integração entre lar e escola no processo educativo; as merendeiras e auxiliares compartilharam seus saberes sobre preparo, higienização e qualidade nutricional dos alimentos; e professores, diretores e coordenadores conduziram atividades planejadas e alinhadas às diretrizes da educação alimentar e nutricional.

Essas ações transcenderam a dimensão pedagógica e se consolidaram como um compromisso coletivo de transformar a alimentação em um campo de aprendizagem, fortalecendo vínculos e promovendo a saúde integral das crianças.

A prefeita Ceci destacou o orgulho em ver a educação de Atalaia reconhecida em iniciativas nacionais. “A participação da CMEI Maria Alves Brasil na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional mostra o quanto nossa rede tem avançado. É muito gratificante ver alunos, famílias e profissionais unidos em torno de um tema tão essencial. Garantir uma merenda de qualidade e formar cidadãos mais conscientes é uma das prioridades da nossa gestão”, disse.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga Wanderley, também ressaltou o empenho da equipe escolar. “Esse resultado é fruto de muito trabalho e dedicação. Nossos professores, merendeiras e gestores abraçaram a proposta e transformaram a alimentação em uma verdadeira ferramenta de ensino. Isso fortalece a educação de Atalaia e dá às nossas crianças mais saúde e mais oportunidades de aprendizagem”, explicou.

Com iniciativas como essa, a CMEI Maria Alves Brasil reafirma-se como um espaço de aprendizagem integral, em que cada profissional contribui para a formação de crianças mais conscientes, saudáveis e preparadas para o futuro.