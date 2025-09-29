21°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática

Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Ascom E. E. Floriano Peixoto
29/09/2025 às 19h38
Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática
Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

O estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), conquistando uma Menção Honrosa e a Medalha de Bronze Regional.

A OBMEP é considerada a maior competição científica do país, reunindo milhões de estudantes de todo o Brasil em diferentes níveis de ensino. O desempenho de Gilson é motivo de orgulho para a comunidade escolar e para toda a cidade, representando o talento e a dedicação dos jovens da região aos estudos.

Atualmente cursando licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Gilson destaca como essa premiação é importante para sua carreira na Matemática e espera inspirar muitos outros jovens mostrando como a educação e a Matemática podem gerar diversas oportunidades, inclusive em competições internacionais.

Continua após a publicidade

 

A direção da Escola Estadual Floriano Peixoto afirmou a importância da participação dos alunos em eventos como a OBMEP e SAEB que valorizam o conhecimento científico e despertam o interesse pela Matemática.

Continua após a publicidade

 

A comunidade celebra com orgulho essa conquista que reafirma o potencial dos jovens talentos da cidade, especialmente desta Instituição por ocasião dos seus 90 anos de serviços educacionais prestados a todo município de Atalaia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas.
Educação que Avança Há 3 dias

Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas

Reconhecimento foi conquistado após avanços na alfabetização medidos pelo Saeb, aplicado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

 Começa a construção da Escola do Coração no São Sebastião, em Atalaia.
Escola Estadual Há 6 dias

Começa a construção da Escola do Coração no Povoado São Sebastião

Nova escola terá capacidade para atender até 1.200 estudantes, em uma estrutura moderna e completa, com ginásio, auditório, biblioteca, laboratórios, refeitório, área de convivência e salas amplas e climatizadas.

 Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco
Educação Há 7 dias

Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco

Crianças tiveram uma aula especial no Acampamento Marielle Franco, vivenciando de forma prática o processo de produção de alimentos e fortalecendo a integração entre campo e cidade.

 Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência.
Setembro Verde Há 1 semana

Setembro Verde: Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência

Atividade promoveu uma roda de conversa, proporcionando um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências entre as famílias.

 Prefeita Ceci ao lado do governador Paulo Dantas. Foto: Jal Gomes
Nova Escola Há 2 semanas

Atalaia vai ganhar nova escola estadual com capacidade para até 1.200 estudantes

Escola será construída no bairro José Paulino e contará com ginásio, auditório, biblioteca e 12 salas de aula.

Atalaia, AL
26°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 28°
27° Sensação
5.32 km/h Vento
69% Umidade
100% (4.44mm) Chance chuva
05h08 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Quarta
25° 20°
Quinta
25° 20°
Sexta
26° 20°
Sábado
26° 19°
Domingo
28° 20°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Destaque Há 18 horas

Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática
Hospital Há 21 horas

Em obras, Hospital João Lyra Filho tem acesso provisório para melhor atender a população
Destaque Há 2 dias

Patrícia Barbosa reforça Independente Atalaia no Alagoano Feminino
Em Atalaia Há 3 dias

Em visita a Atalaia, deputado Alfredo Gaspar garante apoio a Associação dos Produtores do Agronegócio, em Ouricuri

Grande Vitória! Há 3 dias

Independente Atalaia goleia o CRB e garante vaga nas semifinais do Alagoano Feminino 2025

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Golpes com Inteligência Artificial: fraudes digitais em expansão | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias