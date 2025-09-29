Atalaia no pódio na Olimpíada de Matemática

Estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP).

O estudante Gilson Neto, da Escola Estadual Floriano Peixoto, foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), conquistando uma Menção Honrosa e a Medalha de Bronze Regional.

A OBMEP é considerada a maior competição científica do país, reunindo milhões de estudantes de todo o Brasil em diferentes níveis de ensino. O desempenho de Gilson é motivo de orgulho para a comunidade escolar e para toda a cidade, representando o talento e a dedicação dos jovens da região aos estudos.

Atualmente cursando licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Gilson destaca como essa premiação é importante para sua carreira na Matemática e espera inspirar muitos outros jovens mostrando como a educação e a Matemática podem gerar diversas oportunidades, inclusive em competições internacionais.

A direção da Escola Estadual Floriano Peixoto afirmou a importância da participação dos alunos em eventos como a OBMEP e SAEB que valorizam o conhecimento científico e despertam o interesse pela Matemática.

A comunidade celebra com orgulho essa conquista que reafirma o potencial dos jovens talentos da cidade, especialmente desta Instituição por ocasião dos seus 90 anos de serviços educacionais prestados a todo município de Atalaia.