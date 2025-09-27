Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas.

Na noite desta sexta-feira (26), o município de Atalaia foi reconhecido no Prêmio Escola Nota 10, iniciativa do Governo de Alagoas que valoriza os avanços na alfabetização. A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga Wanderley, recebeu o troféu das mãos do governador Paulo Dantas e da secretária estadual de Educação, Roseane Vasconcelos, durante solenidade oficial.

O reconhecimento foi conquistado graças ao desempenho dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental na avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Aplicado nacionalmente pelo Inep, o exame mede a qualidade da educação básica no país e serve de base para indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Segundo a secretária Glauciane, o resultado é fruto de investimentos consistentes na área. “Nosso município tem investimento de qualidade na educação por meio da nossa prefeita Ceci e do nosso vice Nicollas, o que nos enche de esperança em elevar o cenário do nosso município e nos colocar como referência para Alagoas”, afirmou.

A chefe da pasta também destacou o empenho das equipes pedagógicas da rede municipal. “Esse prêmio é resultado do trabalho que a Semed tem desenvolvido nas escolas de Atalaia. Às nossas técnicas dos anos iniciais, minha gratidão por todo esse trabalho”, completou.

Durante a cerimônia, Glauciane representou a prefeita Ceci e assinou o termo de adesão de Atalaia a uma nova etapa do Programa Escola 10, reforçando o compromisso do município em avançar ainda mais na qualidade do ensino.