Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas

Reconhecimento foi conquistado após avanços na alfabetização medidos pelo Saeb, aplicado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
27/09/2025 às 10h45
Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas
Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas.

Na noite desta sexta-feira (26), o município de Atalaia foi reconhecido no Prêmio Escola Nota 10, iniciativa do Governo de Alagoas que valoriza os avanços na alfabetização. A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga Wanderley, recebeu o troféu das mãos do governador Paulo Dantas e da secretária estadual de Educação, Roseane Vasconcelos, durante solenidade oficial.

O reconhecimento foi conquistado graças ao desempenho dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental na avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Aplicado nacionalmente pelo Inep, o exame mede a qualidade da educação básica no país e serve de base para indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Segundo a secretária Glauciane, o resultado é fruto de investimentos consistentes na área. “Nosso município tem investimento de qualidade na educação por meio da nossa prefeita Ceci e do nosso vice Nicollas, o que nos enche de esperança em elevar o cenário do nosso município e nos colocar como referência para Alagoas”, afirmou.

A chefe da pasta também destacou o empenho das equipes pedagógicas da rede municipal. “Esse prêmio é resultado do trabalho que a Semed tem desenvolvido nas escolas de Atalaia. Às nossas técnicas dos anos iniciais, minha gratidão por todo esse trabalho”, completou.

Durante a cerimônia, Glauciane representou a prefeita Ceci e assinou o termo de adesão de Atalaia a uma nova etapa do Programa Escola 10, reforçando o compromisso do município em avançar ainda mais na qualidade do ensino.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação que Avança Há 6 horas

Atalaia é destaque no Prêmio Escola Nota 10 promovido pelo Governo de Alagoas
Disque Dengue Há 1 dia

Disque Dengue: Atalaia reforça canal para denúncias de focos do mosquito transmissor
Destaque Há 1 dia

Francisco Batinga palestra em evento do TCE-AL e AMA sobre fortalecimento da gestão pública em Alagoas
Esporte Há 1 dia

Aloísio Chulapa dá apoio a jovens de sua cidade que tentam espaço no futebol
Policial Há 2 dias

Pelopes cumpre mandado de prisão em Atalaia

