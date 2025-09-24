21°C 29°C
Começa a construção da Escola do Coração no Povoado São Sebastião

Nova escola terá capacidade para atender até 1.200 estudantes, em uma estrutura moderna e completa, com ginásio, auditório, biblioteca, laboratórios, refeitório, área de convivência e salas amplas e climatizadas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria / Fotos: Jal Gomes
24/09/2025 às 18h18
Começa a construção da Escola do Coração no Povoado São Sebastião
Começa a construção da Escola do Coração no São Sebastião, em Atalaia.

As obras da nova Escola do Coração no Povoado São Sebastião já estão em andamento. O projeto integra o maior programa de investimentos em educação da história de Atalaia, realizado em parceria com o Governo do Estado, e marca mais um passo importante na transformação da rede de ensino.

A construção da unidade é fruto da ordem de serviço assinada na semana passada pela prefeita Ceci Rocha. Com um investimento de R$ 24,9 milhões, a nova escola terá capacidade para atender até 1.200 estudantes, em uma estrutura moderna e completa, com ginásio, auditório, biblioteca, laboratórios, refeitório, área de convivência e salas amplas e climatizadas. O objetivo é garantir mais conforto, qualidade de ensino e oportunidades para crianças e jovens do município.

A prefeita Ceci destacou o simbolismo desse avanço para Atalaia. “Esse é um sonho que começa a se tornar realidade. Já entregamos 17 escolas totalmente reformadas, temos outras em andamento e hoje celebramos mais um marco histórico para a nossa educação. Essa é a prova de que Atalaia está construindo um futuro melhor para nossas crianças e jovens", disse.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, também reforçou a importância da nova escola para a comunidade do Povoado São Sebastião.

“Cada nova escola significa dignidade, inclusão e oportunidade. Essa conquista mostra o compromisso da gestão em priorizar a educação e valorizar nossos estudantes e professores", comemorou.

Com essa nova unidade, o Programa Escola do Coração segue ampliando investimentos e transformando a educação de Atalaia, reafirmando o compromisso da gestão em oferecer uma rede pública cada vez mais moderna, inclusiva e de qualidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
WebFiber - Internet Banda Larga
