Crianças da Creche Maria Alves Brasil têm dia de aula no Acampamento Marielle Franco

Atividade fez parte das ações pedagógicas voltadas para ampliar os conhecimentos sobre a relação entre campo e cidade.

23/09/2025 às 14h45
Na manhã desta segunda-feira (22), as crianças da Creche Maria Alves Brasil, do bairro Alto do Cruzeiro, viveram uma experiência diferente e enriquecedora: participaram de uma aula especial no Acampamento Marielle Franco, no município de Atalaia.

Acompanhadas das professoras e recreadores, as crianças tiveram contato direto com a natureza, aprenderam sobre o plantio e a produção de alimentos e ainda puderam se divertir em momentos de lazer. A atividade fez parte das ações pedagógicas voltadas para ampliar os conhecimentos sobre a relação entre campo e cidade.

Durante a visita, os pequenos conheceram o Viveiro Izaac Jackson, onde são produzidas mudas de árvores nativas, entendendo a importância da preservação ambiental. Também visitaram as roças, onde viram como os alimentos são cultivados, conheceram a tradicional casa de farinha e ainda passaram pela plenária, espaço destinado às reuniões e formações das famílias acampadas.

Para encerrar o passeio, a diversão ficou garantida no parque infantil do acampamento, com muitas brincadeiras e integração.

A prefeita Ceci destacou a relevância da experiência para a formação das crianças. “A educação vai muito além da sala de aula. É importante que nossas crianças conheçam, desde cedo, a realidade do campo e compreendam de onde vem os alimentos que chegam à mesa. Esse aprendizado prático é essencial para formar cidadãos conscientes, respeitosos com o meio ambiente e valorizadores da nossa cultura”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, também ressaltou o impacto pedagógico da atividade. “Foi um momento de muito aprendizado e alegria. As crianças tiveram a oportunidade de vivenciar de perto o que estudam em sala de aula, como a importância das árvores e do cultivo dos alimentos. Essa vivência aproxima o ensino da realidade e fortalece o processo educativo”, disse.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Atalaia reforça o compromisso de oferecer uma educação de qualidade, conectada à vida prática e voltada para a formação integral das crianças.

