Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Setembro Verde: Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência

Atividade promoveu uma roda de conversa, proporcionando um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências entre as famílias.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
22/09/2025 às 17h58 Atualizada em 22/09/2025 às 20h33
Setembro Verde: Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência
Escola Jabes Francisco promove ação com mães e crianças TEA durante a Semana da Pessoa com Deficiência.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta segunda-feira (22) uma ação especial do Setembro Verde, na Escola Jabes Francisco. O encontro contou com a participação de mães atalaienses de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus filhos, dentro da programação da Semana da Pessoa com Deficiência.

A atividade promoveu uma roda de conversa, proporcionando um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências entre as famílias. Além disso, houve a apresentação das atividades desenvolvidas pelas próprias crianças, mostrando talentos, dedicação e reforçando a importância da inclusão no ambiente escolar.

Segundo a gestão municipal, momentos como esse fortalecem a parceria entre escola, famílias e poder público, além de reafirmar o compromisso da Prefeitura de Atalaia em construir uma cidade mais justa, humana e inclusiva.

“Acreditamos que a educação inclusiva é uma prioridade e que a valorização da diversidade faz toda a diferença na vida de nossas crianças e famílias”, destacou a equipe organizadora do evento.

A programação do Setembro Verde segue ao longo da semana, com novas ações de conscientização e valorização da pessoa com deficiência em diferentes espaços do município.

