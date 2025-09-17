Atalaia vai ganhar nova escola estadual com capacidade para até 1.200 estudantes

Atalaia foi contemplada com a construção de uma nova escola da rede estadual de ensino, que terá capacidade para atender até 1.200 estudantes. A ordem de serviço foi assinada na manhã desta quarta-feira (17), em solenidade realizada no Salão de Despachos do Palácio, com a presença do governador Paulo Dantas, da secretária de Estado da Educação, Roseane Vasconcelos, da prefeita Ceci Herrmann, do vice-prefeito Nicollas, além de vereadores do município.

A nova unidade será construída no bairro José Paulino, em um terreno próximo ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). O espaço terá 80 metros de largura de frente e de fundo, além de 100 metros de extensão em ambos os lados. O projeto para doação do terreno já foi encaminhado pela prefeita Ceci à Câmara Municipal e lido na sessão ordinária do último dia 5 de setembro.

Com uma estrutura completa e moderna, a nova escola vai contar com 12 salas de aula, ginásio poliesportivo, auditório, biblioteca e salas de informática e do grêmio estudantil, pátio coberto, cozinha completa, estacionamento, entre outros.

Para a prefeita Ceci, foi um dia histórico para Atalaia. “Estamos sempre empenhados na melhora e ampliação dos serviços relacionados a educação em Atalaia. E, essa escola estadual vai proporcionar uma sensível melhora na qualidade da educação no nosso município”.

Atualmente, Atalaia conta apenas com a Escola Estadual Floriano Peixoto, inaugurada em 1935, no centro da cidade. A nova escola deve representar um marco para a expansão da educação no município e prevê ainda a geração de cerca de 50 empregos diretos e indiretos durante a fase de construção.

Escola do Coração

A obra integra o programa Escola do Coração, considerado o maior da história de Alagoas na construção de unidades escolares. Lançado pelo Governo do Estado, o projeto prevê a criação de 56 novas escolas, incluindo indígenas, com investimento de R$ 500 milhões. A meta é beneficiar mais de 57 mil estudantes em todo o estado e gerar cerca de 3 mil empregos diretos.